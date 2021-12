Regretul lui Bonnie Tyler: 'Mi-ar fi plăcut să fac un duet cu Bruce Springsteen'

Cântăreaţa britanică Bonnie Tyler a dezvăluit luni că singura colaborare care lipseşte din parteneriatele muzicale pe care le-a realizat de-a lungul carierei sale este un duet cu rockerul american Bruce Springsteen, relatează EFE.

"Mi-ar fi plăcut să fac un duet cu Bruce Springsteen. Mi-ar plăcea, dar niciodată nu este prea târziu", a declarat cântăreaţa britanică într-o conferinţă de presă organizată în oraşul spaniol Santiago de Compostela din nord-vestul Spaniei, unde va susţine marţi seară un concert în cadrul turneului de prezentare a celui mai recent album al său, intitulat "The best is yet to come".

"Îmi place foarte mult să înregistrez duete cu mari artişti, însă, din cauza angajamentelor profesionale ale fiecăruia, este greu ca programele noastre să coincidă", a adăugat artista, cu regret.

Cântăreaţa galeză a reamintit şi colaborările pe care le-a avut cu producătorii multor succese muzicale, precum Jim Steinman, cu care a colaborat în anii '80. "Albumele mele de succes din acea perioadă au fost rezultatul colaborării cu el, datorită lui am ajuns faimoasă", a declarat Bonnie Tyler.

Ea l-a menţionat, de asemenea, pe David Mackay, producătorul noului său album, cu care a mai lucrat în anii '70 şi căruia îi datorează unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale, "It's a heartache", inclus pe cel de-al doilea album de studio al ei, "Natural Force".

Artista britanică, în vârstă de 70 de ani, a explicat că de la debutul carierei sale, pe care a început-o la 17 ani, nu a fost niciodată nevoită să-şi suspende vreun turneu, aşa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani din cauza pandemiei coronavirus. Este şi motivul pentru care ea şi-a numit noul album "The best is yet to come", un titlu care reprezintă o odă adusă speranţei.

Bonnie Tyler a mai spus că atunci când este pe scenă publicul îi cere să cânte mai ales piese de dragoste, întrucât acesta este stilul care a caracterizat-o şi a făcut-o celebră, însă a dezvăluit că cel mai mult îi place să cânte piese rock.

Vorbind despre titlul piesei "Stronger than a man", inclusă pe noul ei album, Bonnie Tyler a precizat că nu este vorba despre o revendicare a rolului femeii. "Nu am fost nevoită să concurez împotriva bărbaţilor, am avut locul meu în lumea muzicii", a subliniat ea, informează Agerpres.