Regrupări în filialele decapitate ALDE: planurile echipei Tăriceanu

Filialele ALDE intră în ședințe anti fake-news. O delegație centrală condusă de Daniel Chițoiu își asigură colegii din teritoriu că partidul nu se topește în Pro România, că ALDE nu și-a pierdut sigla și numele și că furtuna generată de plecarea unor parlamentari către PSD nu va afecta traseul ALDE.

Prima oprire a fost la Timiș. Organizația județeană a fost dizolvată după ce fostul ei lider, deputatul Marian Cucșa, a demisionat din grupul ALDE. Prioritare acum în ALDE sunt filialele afectate de plecări/excluderi, unde membrii de partid sunt asigurați că partidul se relansează. După Timiș, delegația centrală ALDE va merge și în organizațiile rămase fără liderii plecați din grup: Suceava (Alexandru Băișanu), Olt(Mihai Niță), Dolj (Ion Cupă), Prahova (Grațiela Gavrilescu).

Secretarul general adjunct al ALDE, Tudor Tim Ionescu, membru în delegația centrală care a fost la Timiș, a explicat joi pentru STIRIPESURSE.RO:

„Ieri, la Timis, au venit foarte multi membri care de 6 luni, un an, au fost fie exclusi, fie ignorati, fie trasi pe linie moarta, fara nicio explicatie, oameni care au participat la proiectul ALDE si chiar si proiectul PLR din 2015. Ne-am intalnit cu ei si au zis ca s-au cautat interesele personale in judet, descopereau persoane de care nu auzisera in organizatii dar care primeau niste functii fara sa fi participat la campaniile dificile din 2016 pentru locale si parlamentare și care au aparut ulterior in 2017 si au primit aceste functii.

Dl Cucsa a lansat un fake news cum ca am primit de la ALDE european o scrisoare in care ni se solicita sa renuntam la sigla. I-am solicitat dlui Cucsa sa prezinta acea dovada, acea scrisoare pe care dansul o invoca. Nu exista o astfel de scrisoare. Colegii de la Timis ne-au zis, vreo 50-60 de alesi locali, ca 'Presedintele nostru ne-a zis cum ca s-a trimis oficial scrisoare de la ALDE sa ne schimba denumirea si logo-ul, asta inseamna ca noi trebuie sa le schimbam obligatoriu, deci de fapt vom fuziona cu Pro romania si Victor Ponta va prelua partidul'. Totul este fals”

Tudor Tim Ionescu a mai zis că membrii ALDE din mai multe judete vor să știe „ce se întâmplă cu ei”.

„M-au sunat colegii in special de la organizatia de tineret dar si seniori si au spus 'Noi suntem ALDE si noi ramanem in ALDE si vream sa stim ce se intampla'. Le-am zis sa nu isi faca niciun fel de problema ca ALDE continua si faptul ca a plecat un senator sau un deputat care era si presedinte in acele filiale, alaturi de alte 2, 3, 5, 10 persoane in jurul lor si au decis sa mearga alaturi de PSD, asta nu schimba proiectul ALDE”, a zis secretarul general adjunct ALDE.