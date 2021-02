Reintoarcerea în Reich, un admirabil reportaj istoric

„Reintoarcerea în Reich este un admirabil reportaj istoric. Niciun cuvânt irosit, nicio pagină nu trebuie ratată în această minunată relatare a uneia dintre cele mai îndrăznețe si de succes misiuni secrete din timpul celui de-al Doilea Război Mondial” (Alex Kershaw, New York Times), potrivit Mediafax

Eric Lichtblau este un jurnalist american laureat cu două premii Pulitzer – autor al best-sellerurilor „Naziștii de lângă noi” și „Bush’s Law: The Remaking of American Justice”. A fost reporter pentru New York Times timp de 15 ani.

Scriu editorii: „Reîntoarcerea în Reich este remarcabila poveste a lui Fred Mayer, un evreu german care a fugit din Germania nazistă și care s-a întors în teritoriile ocupate pentru a conduce o misiune secretă în spatele liniilor inamice. Recrutat de OSS, precursoarea CIA, Freddy a fost parașutat în Alpii austrieci împreună cu refugiatul olandez Hans Wynberg și dezertorul nazist Franz Weber. Înfruntând pericolul permanent, cei trei au reușit să obțină și să transmită informații vitale pentru aliați, contribuind semnificativ la efortul de război, cu doar trei luni înaintea victoriei. Mai mult, deși a fost capturat de Gestapo și torturat cu bestialitate, Freddy a reușit în mod surprinzător să-l convinga pe liderul nazist al regiunii să se predea forțelor aliate care înaintau decisiv. O poveste impresionantă și captivantă despre eroism, determinare și spirit de sacrificiu.”

Ziaristul/autorul, care chiar l-a cunosct pe Fred Mayer, face o mărturisire înm introducerea cărții sale: „Am vrut să-l cunosc pe Freddy. Scriam de ani de zile de ticăloși – naziștii din timpul celui de-a Doilea Război Mondial și nemernicii de azi din capitala Statelor Unite -, iar povestea sa promitea o pauză care m-ar fi putut inspira. Am petrecut alături de el o după-amiază emoționantă. Avea 94 de ani și nu mai auzea prea bine, dar altfel părea remarcabil de sprinten. Trăia singur, putea încă să conducă automobilul. Putea și să redea fără ezitare din memorie numele și datele asociate cu povestea sa de război.”

La sfârșitul traducerii, un număr de pagini cu imagini alb negru poate fi foarte util poveștii. „Reintoarcerea în Reich este un admirabil reportaj istoric. Niciun cuvânt irosit, nicio pagină nu trebuie ratată în această minunată relatare a uneia dintre cele mai îndrăznețe si de succes misiuni secrete din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, scrisă cu maiestrie de un scriitor fantastic de talentat.” (Alex Kershaw, New York Times)

„Eric Lichtblau – Reîntoarcerea în Reich. Misiunea secretă a unui refugiat evreu împotriva Germaniei naziste. Traducxere din limba engelză de Adina Barvinschi. Editura Meteor Press. 350 pag.