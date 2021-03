Renate Weber, despre Florin Cîțu: Unde ați mai văzut premier să se refere astfel la cetățenii care gândesc diferit de autoritate?

Avocatul Poporului, Renate Weber, a condamnat duminica, la Antena 3, afirmația premierului Florin Cîțu care a spus despre campaniile anti-restricții că sunt similare acțiunilor unor 'teroriști'.

”Exprimarea aici s-o fi dorit plastica, dar este profund, profund nefericita. Nici nu stiu daca aceste campanii de care vorbeste deranjeaza in vreun fel. Ce conteaza campania impotriva vaccinarii daca nu ai suficiente doze de vaccin? A! Ca exista un procent de 10--20 la suta (care sunt anti-vaccin, n.red.) nici nu conteaza. Nu a zis ca trebuie sa avem 70% vaccinati? Hai sa ne preocupam de astia 70% si pe urma ne ocupam si de ceilalti. Asta ar trebui sa vada premierul. Unde ati mai vazut premier sa se refere in acesti termeni la cetatenii care gandesc diferit de autoritate? Trebuie convinsi altfel oamenii, nu aratandu-le nuiaua din cui sau facandu-i teroristi. Este mult, mult prea deplasat, cum pot sa vorbesti in termenii acestia?”, a declarat Renate Weber.

Vineri, prim-ministrul Florin Cîţu a declarat că zădărnicirea eforturilor de oprire a pandemiei, materializată prin campanii împotriva purtării măştii de protecţie sau a vaccinării anti-COVID, fără date concrete, este similară acţiunii unor 'terorişti':