Renate Weber TAIE ELANUL privind sesizările către CCR: Instituția este politizată, s-a pierdut din vedere misiunea inițială

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat la RFI că dezbaterile privind această instituţie au fost ”foarte politizate” şi crede că Avocatul Poporului este singura instituţie de acest fel din UE care are între competenţe sesizarea Curţii Constituţionale pe chestiuni de neconstituţionalitate. Renate Weber consideră că misiunea iniţială a Avocatului Poporului s-a pierdut din vedere.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat că este un om cu principii şi doreşte ca activitatea instituţiei să se centreze pe apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, conform News.ro.

Citește și: Ministerul lui Petre Daea, VERDICT care aruncă în aer războiul pornit de Liviu Dragnea pe tema legumelor cu pesticide

”Eu personal îmi doresc foarte mult să aduc cumva în faţa opiniei publice dimensiunea a ceea ce înseamnă apărarea drepturilor şi libertăţilor, pentru că eu personal am constatat că deşi această instituţie îşi realizează foarte bine activităţile pe care le are în acest domeniu, cumva în opinia publică lucrul acesta nu se mai ştie deloc. Mi se pare că toată dezbaterea a fost foarte politizată, mai ales pentru că în urma modificărilor constituţionale, Avocatul Poporului are într-adevăr competenţe în ceea ce priveşte sesizarea CCR pe chestiuni de neconstituţionalitate. Cred că este singura instituţie de acest fel pe care o ştiu eu din UE cu astfel de competenţe, dar din păcate, la noi acest aspect cumva a prevalat în dezbaterea publică şi în felul acesta, dimensiunea cealaltă, misiunea iniţială a Avocatului Poporului s-a pierdut din vedere şi eu cred că e foarte important să şi comunicăm într-un mod care să ne facă să înţelegem care este menirea acestei instituţii”, a declarat Renate Weber, la RFI.

Întrebată cum vrea să schimbe imaginea proastă a instituţiei Avocatul Poporului, Renate Weber a răspuns: ”Eu cred că schimbarea nu poate să vină decât de la activitatea efectivă. Chiar dacă lumea nu are răbdare şi se grăbeşte, cred că e o chestiune care va dura puţin timp, pentru că cele mai importante sunt până la urmă acţiunile efective, activităţile efective, mai puţin decât vorbele, promisiunile. Este normal să existe mai întâi o dezbatere în interiorul instituţiei. (...) Cred că este vorba într-adevăr şi de rapiditatea cu care se vor lua unele decizii şi de felul în care aceste decizii se vor comunica la nivel public, dar comunicarea este doar o parte din această activitate. Poate că într-adevăr din acest punct de vedere ceva trebuie schimbat. Cu siguranţă, însă, analiza care se face în legătură cu unele din deciziile luate trebuie să vizeze fiecare caz în parte, nu se poate veni cu o formulă generalizantă pentru toate situaţiile similare”, mai spune Weber.

Întrebată ce asigurări poate da că Avocatul Poporului nu va fi o instituţie politizată în mandatul ei, , Renate Weber a răspuns: ”Cred că asigurări de dat ar însemna pur şi simplu să rămânem în zona vorbelor.

Instituţia este politizată, a fost politizată din momentul în care în competenţele ei a apărut posibilitatea de a ataca la CCR legile şi Ordonanţele, deci din acel moment, cumva, Avocatul Poporului a devenit un fel de arbitru în acest joc constituţional, în sensul bun al cuvântului şi atunci din perspectiva aceasta, este clar că ea este politizată (...). Eu cred că totuşi cine a urmărit traseul meu profesional de-a lungul timpului cred că a putut să constate că sunt un om care ţine la principii”.

Întrebată dacă şi-ar dori ca Avocatul Poporului să nu mai aibă în atribuţii sesizarea CCR în privinţa unor legi şi OUG-uri, Renate Weber a răspuns: ”Aici nu este vorba dacă mi-aş dori sau nu mi-aş dori, pentru că nu vreau să intru într-o zonă de dezbatere academică, deşi eu nu vă ascund că probabil o să am astfel de discuţii cu oameni inclusiv din zona academică, pentru că există mulţi experţi în Drept constituţional, care au scris cărţi, care au propria lor înţelegere (...). Eu doar ce spun este că din momentul în care Avocatul Poporului a căpătat aceste competenţe, cumva, opinia publică sau cu siguranţă lumea politică nu s-a mai uitat deloc la dimensiunea aceea a apărării drepturilor şi libertăţilor, toată discuţia s-a focalizat pe a sesiza sau nu CCR”.