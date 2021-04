REPLICĂ acidă a lui Alexandru Rafila pentru Florin Cîțu: 'Eu nu mă simt analfabet, cu atât mai puțin în raport cu dl prim-ministru'

Reprezentantul României la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat joi, într-o conferință de presă, după ce premierul Florin Cîțu a spus că invită specialiștii PSD să aibă o discuție cu el pe tema măsurilor necesare în pandemie, că social-democrații așteaptă mai întâi scuze publice pentru comportamentul PNL precum și recunoașterea erorilor din cele 3 luni de guvernare. Pe de altă parte, Rafila a acuzat că PNL-iștii îi insultă pe PSD-iști ca să fie siguri că vor refuza invitația.

„Dansul cred că a facut o invitatie catre PSD, nu catre mine. Sigur ca combaterea pandemiei trebuie sa fie un efort national. Imi aduc aminte ca dl Citu a fost in Parlament si ne-a facut analfabeti. Sigur, eu nu ma simt analfabet, cu atat mai putin in raport cu dl prim-ministru, dar in mod evident ca o astfel de invitatie cred ca trebuie sa se intample in primul rand dupa scuze publice legate de atitudine si apoi o asumare a nerealizarilor timp de 3 luni. Adica eu nu pot sa stau 3 luni ca ministru al sanatati si ca premier sa nu fac nimic si pe urma sa te invit la dialog iar intre timp te si insult ca sa ma asigur ca invitatia nu va avea raspuns pozitiv. Astfel de derapaje ar trebui sa nu mai aiba loc”, a declarat Alexandru Rafila.