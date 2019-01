Replică din PSD, la atacul lui Frans Timmermans: ironie USTURĂTOARE pentru candidatul S&D la șefia Comisiei Europene

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a tras un semnal de alarmă cu privire la situația din România și a criticat OUG-ul pregătit de Guvern pentru contestația în anulare. Europarlamentarul Andi Cristea arată că Timmermans este puternic doar la Bruxelles, pentru că în Olanda partidul său este unul care adună doar 8%.

”Partidul domnului Timmermans (PvdA) a crescut un procent in sondaje si a ajuns la 8%. Asta inseamna ca vor trimite doi europarlamentari in viitorul mandat. Le uram succes in campania electorala, credem ca au potential sa trimita trei europarlamentari in grupul SD.

Netherlands, I&O poll:

VVD-ALDE: 16% (-1)

GL-G/EFA: 12% (-1)

PVV-ENF: 12%

FvD-ECR: 10% (+2)

CDA-EPP: 10%

SP-LEFT: 9% (-1)

PvdA-S&D: 8%

D66-ALDE: 7% (-1)

CU-ECR: 5% (+1)

PvdD-LEFT: 4%

50+-*: 3%

SGP-ECR: 3%

DENK-*: 1% (-1)”, arată Andi Cristea.