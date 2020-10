Retailerul online de fashion şi lifestyle About You a raportat venituri de 100 de milioane de euro şi peste 3 milioane de articole vândute, la un an de la intrarea pe piaţa din România, potrivit news.ro.

”La doar un an de la intrarea pe piaţa din România, About You a vândut peste 3 milioane de articole, deservind mai mult de 600.000 de clienţi. În doar 12 luni, magazinul online de fashion a atins un nivel al 'Brand Awareness-ului' de peste 79% în rândul românilor, procent care s-a transpus şi în veniturile înregistrate de companie, acestea depăşind 100 de milioane de euro”, a anunţat compania.

În viitor, retailerul online de îmbrăcăminte plănuieşte să îşi mărească portofoliul de servicii, gama de produse disponibile în magazinul online, dar şi numărul colaborărilor cu vedete din România, pentru a deveni lider de piaţă.

În urmă cu exact un an, platforma digitală de fashion a celebrat inaugurarea noii destinaţii de shopping din România, aboutyou.ro.

”Vedem mult potenţial de dezvoltare în perioada următoare şi ne propunem să devenim lideri de piaţă în rândul magazinelor online de fashion din România. Vom continua să ne adaptăm preferinţelor locale si vom extinde gama de produse, vom continua să îmbunătăţim calitatea serviciilor si a experientei de shopping, dar şi să inovăm cu noi evenimente locale şi colaborări”, a declarat Tarek Müller, co-fondator şi co-CEO al About You.

În ultimele 12 luni, compania şi-a extins oferta pentru piaţa românească, mărind considerabil numărul de branduri disponibile pe platforma locală, de la 600 la aproape 800.

Totodată, retailerul online de fashion anunţă că se concentrează mai mult pe canalele care încurajează comunicarea directă cu consumatorii.

About You îşi continuă expansiunea la nivel internaţional şi este prezent acum în 16 ţări europene.

Cu peste 27 milioane de utilizatori activi în fiecare lună, About You este una dintre cele mai mari platforme de fashion şi lifestyle din Europa. Compania a generat o cifră de afaceri de 742 de milioane de euro în 2019, ceea ce reprezintă un volum al operaţiunilor anuale de peste 2,5 miliarde de euro. Fiind evaluată la peste un miliard de dolari americani, About You este primul unicorn din Hamburg.

About You GmbH a fost înfiinţată în 2014 ca subsidiară a Otto Group şi face acum parte din portofoliul grupului. Echipa de management include antreprenorii şi experţii în domeniul digital Tarek Müller şi Sebastian Betz, precum şi fostul strateg din cadrul Roland Berger, Hannes Wiese.