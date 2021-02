Retailerul online Notino a înregistrat o creştere de 42% a cifrei de afaceri, în 2020

Retailerul on-line de parfumuri şi produse cosmetice Notino a realizat o cifră de afaceri anuală de 563 milioane de euro (14,5 miliarde de coroane ceheşti) în 2020, ceea ce reprezintă o creştere de 42% de la an la an, potrivit unui comunicat al companiei remis marţi AGERPRES.

Ponderea României în cifra totală de afaceri este de 8%, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Nicușor Dan JUBILEAZĂ! Activitatea Gabrielei Firea de la primărie ar putea fi verificată: firme de audit chemate la Primăria București

"Anul 2020 a fost pentru Notino, în multe privinţe, un an record. Compania a livrat peste 12 milioane de pachete în întreaga Europă, iar în cadrul promoţiei Black Friday, cea mai aglomerată perioadă de dinaintea Crăciunului, a procesat un număr incredibil de 140.000 de colete, într-o singură zi. În medie, numărul de pachete procesate zilnic a fost, în acest an, de aproximativ 30.000. În privinţa cifrei de afaceri, categoria cea mai puternică o constituie, în mod tradiţional, parfumurile, situaţie valabilă şi pentru anul 2020. De remarcat însă că această categorie a evoluat mai lent decât cosmeticele. În timp ce parfumurile au crescut cu 22% de la an la an, în cazul produselor de machiaj creşterea a fost de aproape 50%, iar în ceea ce priveşte cosmeticele pentru păr şi îngrijirea tenului, cifra de afaceri a crescut cu 70%", se precizează în comunicat.

În total, retailerul a vândut peste 55 milioane de produse.

Notino operează în prezent pe 24 de pieţe, unde anul trecut a câştigat 3,5 milioane de clienţi noi. Numărul total al clienţilor a depăşit astfel 16,5 milioane.

Compania şi-a deservit până acum clienţii din singurul centru de distribuţie din Republica Cehă, dar în 2020 a deschis un al doilea centru logistic, în România.

Potrivit comunicatului citat, Notino este cel mai mare magazin on-line de parfumuri şi cosmetice din Europa, partener autorizat al celor mai mari companii mondiale de beauty, precum L'Oreal, Estee Lauder Companies, Coty, Puig şi altele. Are un portofoliu de 55.000 de produse, de la peste 1.150 de branduri.