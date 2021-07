Rețeta de succes a CJ Vâlcea - Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea de la faliment la competitivitate

Conducerea Consiliului Județean Vâlcea a dat lovitura. A mizat pe oameni și pe valoarea lor și a reușit ca prin forțe proprii să fie competitivi. Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea a fost în 2016 la un pas de faliment și doar printr-o minune a putut fi salvată. Investițiile ulterioare au făcut din RAJDP o unitate de elită a județului - mai ales după achiziționare unei stații de asfalt care a făcut-o independentă de furnizori și competitivă pe piață.

”Despre drumuri bune și oameni buni....

După ce în 2016 am găsit-o aproape închisă, an de an, Regia a devenit competitivă, înregistrând chiar și profit. Am reangajat salariații disponibilizați, le-am plătit despăgubirile și, în fiecare an, au fost contractate lucrări noi.

Rezultatele sunt vizibile: profit net în valoare de 1 milion lei, în 2020; achiziționarea unei noi stații de asfalt cu utilaje aferente; punerea în funcțiune a acesteia și livrarea de asfalt de cea mai bună calitate, la prețuri competitive, chiar și pentru clienții privați!

Pentru toate aceste realizări, le sunt recunoscător celor care muncesc în RAJDP, și pe care eu i-am numit „eroii mei de fiecare zi”, fiindcă au avut încredere în mine și au făcut și fac drumuri bune pentru vâlceni, uneori la temperaturi extrem de ridicate.”, susține președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.