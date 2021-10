Revenire de senzație prin tandemul Benzema-Mbappe: Franța a câștigat finala Ligii Națiunilor, după ce a fost condusă de Spania/ VIDEO

Reprezentativa Franţei a câştigat, duminică seară, Liga Naţiunilor, învingând în finala disputată la Milano selecţionata Spaniei, scor 2-1. Spaniolii au condus cu 1-0.

Au marcat: Oyarzabal ’64 / Benzema ’66, Mbappe ‘80

Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:

Spania: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, M. Alonso – Gavi (Koke ’75), S. Busquets, Rodri (Fornals ’84) - Sarabia (Pino ’61) - F. Torres (Merino ’84), Oyarzabal. Selecţioner: Luis Enrique

Franţa: Lloris - Pavard, Koundé, Varane (Upamecano ’43), Kimpembe, T. Hernandez - Tchouaméni, Pogba – Griezmann (Veretout ‘90+2) - Mbappé, Benzema. Selecţioner: Didier Deschamps

Meciul a fost arbitrat de englezul Anthony Taylor.

Locul trei a fost ocupat de Italia, care a câştigat finala mică împotriva Belgiei, scor 2-1, la Torino.

