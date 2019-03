Revoltă în PNȚCD după decizia-șoc a lui Pavelescu privind europarlamentarele: 'Dezaprob virarea partidului spre acest partid totalitar, de sorginte comunist'

Alin Popa, președintele Organizației Județene Alba a PNȚCD, dezaprobă virarea partidului „spre acest partid totalitar, de sorginte comunistă”, referindu-se la susținerea, de către Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, a listei PSD la europarlamentare. Președintele PNȚCD Alba consideră că partidul său nu poate face o alianță cu un partid social-democrat și spune că Aurelian Pavelescu a greșit grav când a acceptat să susțină PSD la alegerile europarlamentare.

„Negociem orice, dar nu negociem principii ! (Corneliu Coposu). Creștin democrația nu poate face alianțe pentru alegeri cu social-democrația care la noi este un socialism cu tente sud-americane. Profund mâhnit, țărănist de 30 de ani, și președinte a Organizației Județene Alba a PNȚCD, dezaprob virarea partidului spre acest partid totalitar, de sorginte comunistă. Faptul că nici președintele Iohannis nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre nu este un motiv să ne aliem cu un partid cu manifestări deplorabile. Eu vreau ca mâine când ies pe stradă să merg cu fruntea sus și să nu-mi fie rușine că aparțin acestui partid, chiar dacă acum conducătorul său vremelnic a greșit grav. Tot ce am scris este în nume personal. Pentru mâine am convocat o ședință a Comitetului Județean de Conducere pentru a ne consulta și a emite o declarație care să exprime voința organizației județene față de această alianță rușinoasă în care de fapt noi nu primim nimic, ca partid. Mă sună oamenii din tertoriu și spun că le este rușine să se uite în ochii multor semeni. Li se cer explicații. Ce explicații să dai? Ar fi multe dar nu-și au rostul acum”, a scris Alin Popa pe Facebook.

Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat joi că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidul Ecologist Român susțin lista PSD la europarlamentare.

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a anunțat că recomandarea partidului a fost ca pe lista PSD să fie și preotul Cristian Terhes (acesta ocupă locul 4).

„Linia politică a PNȚCD a fost deja anunțată cu un an în urmă, atunci când a susținut mitingul împotriva abuzurilor al PSD-ALDE. Am vorbit de atunci că PNȚCD e dator să apere democrația, înainte de toate, înaintea intereselor de partid, așa cum ar trebui să facă orice partid politic în democrație. Ce s-a întâmplat cu Iohannis ne-a cutremurat pe toți. O caracatiță care a a acaparat statul a pus sub poliție politică statul și a bulversat întreaga societate. Președintele a refuzat să își îndeplinească rolul de mediator și a instaurat un regim personal de mână forte. Rolul de mediator e conferit exclusiv președintelui României, ca o cheie de boltă a democrației", declara Aurelian Pavelescu.