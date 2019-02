REVOLTĂTOR Un bătrân de 61 de ani, eliberat din pușcărie, A VIOLAT două bucureștence în câteva ore: Poliția l-a prins în timp ce batjocorea o femeie - VIDEO

Sambata, 23 februarie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au identificat si depistat un bărbat în vârstă de 61 ani, bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni de viol și tâlhărie calificată.

El fusese recent eliberat condiționat din pușcărie după ce, în 2014, a violat o altă femeie, la scurt timp după ce tocmai scăpase din închisoare. Conform poliției, violatorul a stat mai mult în penitenciare decât în libertate, fiind condamnat de violuri în serie. El mai are de făcut un rest de 1.000 de zile de închisoare.

În fapt, la data de 23.02.2019 in jurul orei 00.15 , Sectia 5 Poliție a fost sesizată de către o tânără de 34 ani, cu privire la faptul că in seara zilei de 22 februarie a.c., după ce ieșit de la metrou, a fost acostată de un bărbat, care sub amenințare cu un obiect tăietor - înțepător, a condus-o intr-o baracă de pe un teren viran, unde a fost agresată fizic si obligată să întrețină raporturi sexuale cu acesta.

În urma investigațiilor efectuate, in noaptea de 22/23 februarie a.c. bărbatul a fost prins in flagrant de către polițiști ai Sectorului 1, în timp ce agresa fizic o altă victimă, in varsta de 27 ani, obligând-o să întrețină raporturi sexuale, intr-o cladire dezafectată, de pe un alt teren viran, tot din sectorul 1.

De asemenea, bărbatul ar fi deposedat victima de suma de 500 euro, bani ce au fost găsiți asupra sa în momentul depistarii.

Suspectul a fost condus la Serviciul Investigații Criminale din cadrul Sectorului 1 Poliție , pe numele acestuia fiind deschis dosar penal pentru 2 infracțiuni de viol si tâlhărie calificată.

Față de bărbatul de 61 de ani a fost dispusă măsura reținerii, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă .

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Iulian Fenzel, a fost condamnat prima oară pentru viol în 2003, când a primit 12 ani de detenţie. El a fost însă eliberat mai devreme, pentru bună purtare, de Judecătoria Moreni.

În februarie 2009, acesta a violat o bucureşteancă pe care a şi tâlhărit-o, după care a plecat la Focşani, unde, împreună cu doi complici, a furat din sediul unei firme o geantă în care se aflau 200.000 de lei.

În 22 aprilie 2014, el a fost din nou arestat după ce, în Vinerea Mare, a violat o femeie într-un parc din Buzău, la mai puţin de o lună după fusese eliberat condiţionat. Acesta fusese eliberat condiţionat, din Penitenciarul Brăila, la 1 aprilie, după ce Judecătoria Brăila a admis, în 24 martie, "propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Brăila".