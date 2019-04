Richard Hammond va lua o pauză de la emisiunea 'Grand Tour', pentru a pregăti un serial pentru Discovery

Richard Hammond va lua o pauză de la emisiunea „Grand Tour”, produsă de Amazon, pentru a pregăti un serial despre cele mai mari structuri şi maşinării din lume pentru Discovery, scrie news.ro.

Fostul prezentator al „Top Gear” realizează „Grand Tour” împreună cu Jeremy Clarkson şi James May, dar şi „Richard Hammond’s Big!”.

Compania Chimp Productions a lui va produce show-ul pentru Discovery, scrie Variety. El va călători prin lume pentru a explora cum realizează inginerii superstructurile, între care cel mai lung tunel pentru cale ferată şi un vas uriaş de marfă. Hamond va face şi experimente pentru a demonstra ştiinţa care stă în spatele acestora.

„Iubesc ingineria şi ştiinţa din spatele ei. Şi cu cât e mai mare, cu atât mai bine”, a spus Richard Hammond.

Toţi cei trei prezentatori ai „Grand Tour” au proiecte personale. Clarkson a fost gazda reboot-ului „Who Wants to be a Millionaire” pentru ITV, iar James May se află în Japonia pentru un serial de călătorii al Amazon.

Hammond a mai prezentat „Brainiac: Science Abuse” şi emisiunea-concurs „Total Wipeout” pentru Sky.