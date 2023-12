Rishi Sunak a apărat în faţa comisiei de anchetă modul în care a gestionat Marea Britanie pandemia

Premierul britanic Rishi Sunak a apărat luni în faţa comisiei de anchetă modul în care a gestionat Marea Britanie pandemia de coronavirus, respingând alegaţiile în sensul că guvernul din care făcea parte, condus de Boris Johnson, a fost marcat de dispute interne şi incompetenţă, relatează Reuters şi AFP, conform Agerpres.

Sunak, relativ necunoscut când a devenit ministru al finanţelor înainte de debutul pandemiei, a fost chestionat în legătură cu programul său "Eat out to help out", contestat de alţi martori audiaţi în cadrul anchetei şi în care sute de miliarde de lire au fost alocate supravieţuirii companiilor.

Acest program i-a încurajat pe britanici să iasă la localuri, în august 2020.

Unii oameni de ştiinţă s-au întrebat dacă această politică a lui Sunak a contribuit la un val de infectări, dar acesta a argumentat că nici oamenii de ştiinţă şi nici alţi miniştri nu au formulat niciun fel de obiecţii în timpul întâlnirilor care au avut loc înaintea lansării programului.

"Principala mea preocupare a fost să apăr milioane de locuri de muncă ale angajaţilor deosebit de vulnerabili din industria ospitalităţii", a asigurat luni Sunak.

El a mai spus că vrea să le transmită "profunde regrete" celor care şi-au pierdut fiinţe dragi şi că participă la anchetă tocmai pentru a afla cum ar putea să procedeze guvernul pentru a gestiona mai bine o viitoare pandemie.