Robert Negoiță a DISCUTAT telefonic cu Marcel Ciolacu pentru întoarcerea în PSD: 'A nu se înțelege că vreau vreo funcție la Congres'

Primarul Sectorului 3 Robert Negoiță a declarat, la Digi24, că liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu l-a sunat pe acesta cu privire la întoarcerea în partid, adăugând că dacă se va găsi o variantă prin care vor fi puse în aplicare principiile din scrisoarea deschisă adresată conducerii PSD se va alătura social-democraților. Negoiță a punctat că nu va candida la Congresul PSD din februarie.

„Nu am vazut vreo scuză ( n.r. la reacția pe Facebook a lui Marcel Ciolacu). M- a sunat Marcel Ciolacu. Am avut o discutie. Nu am de gand sa renunt la principiile in care cred. De aceea, daca gasim o varianta sa revolvam principiile din scrisoare ma reintorc in partid. Speranta moarte ultima. Ce cer eu acolo nu e simplu si usor. Dar e necesar. Insa fara aceste principii PSD e condamnat la disparitie. (...) Conducerea actuala a PSD ar trebuie sa isi ceara scuze. PSD a avut un comportament neinregula. Partidul trebuie sa isi ia angajamentul ca asa ceva nu se va intampla”, a spus Robert Negoita.

Intrebat dacă întoarcerea sa în PSD ar viza și o funcție în partid, Robert Negozită a negat: „Nu voi candida la Congres. A nu se intelege ca vreau vreo functie”.

Fostul vicepreședinte PSD Robert Negoiță, primar al Sectorul 3 din Capitală, invitat să revină în partid după ce a fost suspendat, a transmis miercuri o scrisoare deschisă conducerii PSD în care afirmă că în ultimii ani PSD a însemnat pentru el „numai dezamăgiri” dar că se întoarce în formațiunea social-democrată doar dacă partidul ia 7 măsuri „fără de care PSD nu are viitor”. Negoiță cere PSD să-și prezinte scuze public pentru „pentru modul în care a fost condusă România de către PSD în ultimii ani”, pentru că l-a susținut pe Liviu Dragnea în a treia funcție publică în stat și pentru că a promovat-o pe Viorica Dăncilă premier și candidat la prezidențiale ceea ce a fost in opinia sa „o umilire fără precedent în istoria partidului”. De asemenea, Negoiță cere ca toți cei din PSD „care au contribuit și au făcut posibile aceste ticăloșenii petrecute în ultimii ani să facă un pas în spate”.

Drept replică, Marcel Ciolacu a comentat la postarea lui Robert Negoiță: ”Robert, te aștept la partid alături de o echipă nouă, pe care vreau să o construim împreună! Trecutul nu îl putem schimba, prezentul este o consecință a trecutului. Dar împreună putem schimba viitorul!”.