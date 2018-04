Robert Turcescu intră în imobiliare și face blocuri lângă o stație de metrou: Cu cine s-a asociat deputatul PMP

Deputatul PMP de Constanța, Robert Turcescu, vrea să dea lovitura în afaceri! Omul de televiziune a reușit să încheie un parteneriat pentru un proiect important ce va fi ridicat în Capitală.

Turcescu „atacă” piața imobiliară, cu un proiect care vizează construcția unui ansamblu de locuințe, cel mai probabil în regim maxim de P+2, în sectorul 6 al Capitalei, scrie BUGETUL.RO.

Asociatul lui Robert Turcescu este constructorul Conest Iași, cu experiență inclusiv în construcția blocurilor ANL, care va asigura finanțarea lucrărilor.

Ansamblul de locuințe va fi dezvoltat, scrie profit.ro, în zona Bulevardului Iuliu Maniu, în apropierea stației de metrou Păcii, unde Robert Turcescu deține de circa 10 ani un teren în suprafață de 1.800 metri pătrați. Acest teren reprezintă, de altfel, contribuția sa la proiect, finanțarea urmând să fie asigurată de compania Conest.

„Dețin în zona cartierului Militari din București un teren achiziționat în urmă cu mulți ani și pentru care până astăzi am plătit doar impozit, hotărând însă acum că poate este momentul să rezulte și măcar un mic profit. Nu am forța financiară pentru a dezvolta un astfel de proiect, astfel că m-am asociat cu un constructor din Iași, care are capacitatea financiară de a susține lucrările. Va fi un ansamblu de locuințe, dar nu ceva impresionant, ci de cel mult cu înălțimea P+2″, a afirmat Robert Turcescu.

