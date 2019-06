Roland Garros a distrus toate vedetele, în afară de Simona Halep! Daniel Dobre, antrenorul româncei: 'Este un an al surprizelor'

Sloane Stephens a fost eliminată de la Roland Garros, iar toţi oamenii din lumea tenisului sunt surprinşi de eveniment. O vedeau pe sportiva din SUA drept principala rivală a Simonei Halep la cucerirea trofeului. Printre ei se numără şi Daniel Dobre, cel face parte din stafful româncei la Paris.

Întregul sezon a fost unul al surprizelor până în acest moment. Nu doar la Roland Garros au avut loc rezultate suprinzătoare, ci şi în turneele premergătoare, la Roma sau la Madrid. Simona Halep a dat dovadă de constanţă, iar acum este cea mai în formă sportivă din circuit. ”Este un an atipic pentru că doar ea şi Stephens, care văd că pierde, sunt din primele opt. E un an unde multe favorite au pierdut destul de devreme şi un an în care jucătoarelor neconsacrate, cum e cazul lui Konta, care a câştigat primul meci la Roland Garros anul ăsta, şi acum face semifinală şi are şanse la finală. Vondrousova a jucat bine tot anul şi ştiam că poate să joace bine. Martic, la fel, ştiam că a avut rezultate, iar Keys are semifinala de anul trecut, are finale, deci acolo nu sunt foarte multe surprize.

Să spunem că în partea de jos au fost mai multe surprize, deşi şi Stephens a jucat cu Muguruza, Muguruza cu Svitolina, a fost o parte mai grea. Surpriza turneului este Konta, care n-a avut niciun sezon bun pe zgură până acum. Joacă foarte bine, Simona a jucat cu ea la Madrid şi am simţit pe pielea noastră cât de bine a jucat şi aici a continuat forma bună. Este un an cu surprize, un schimb de generaţii, sunt câteva jucătoare car vor încerca să le detroneze pe cele mai în vărstă, între ghilimele. Vorba Simonei, a jucat cu fata de 18 ani, mâine, probabil la fel, şi se gândeşte "Aoleu, sunt cu 10 ani mai mare, parcă sunt eu acum 10 ani cu Serena, cam aşa mă simt. Mă simt deja o veterană", a declarat Daniel Dobre, informează mediafax.ro.

Sloane Stephens (SUA; 7 WTA) a fost eliminată din turneu în sferuri, de Johanna Konta (Marea Britanie; 26 WTA), în două seturi, 6-1; 6-4. Halep o va înfrunta, în sferturi, pe Amanda Anisimova (51 WTA). Organizatorii turneului francez au anunţat că partida va avea loc miercuri, de la ora 15:00.

