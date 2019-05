Româncă din Diaspora, după 11 ore de stat la coadă la vot: Care țară îmi e mai țară?

Unul dintre miile de români care a stat duminică la rând în Diaspora ca să voteze face o comparație cu votul la alegerile locale din Germania, unde totul a durat doar 5 minute. ""Cu gândul ăsta am mers în tren pe drumul spre...acasă", susține cea care nu a reușit să voteze după 11 ore de așteptare potrivit mediafax.

"La final am plâns. De ce? Pentru că de dimineață am votat pentru alegerile locale la nemți în 5 minute. Buletinele au venit acasă, cei din secție au glumit cu câinele, ne-au urat o duminică frumoasă la plecare. Totul în 5 minute. Și am plecat spre alegerile pentru țara mea natală. Care m-a primit cu umilință, cu dispreț, cu durere de călcâi după 11 ore de stat în picioare și cu o ușă trântită în nas. Care țară îmi e mai țară? Cea natală sau cea care m-a adoptat? Cu gândul ăsta am mers în tren pe drumul spre...ACASĂ..", este mărturia unei românce, care a stat 11 ore în fața consultatului din Stuttgart pentru a-și exercita dreptul de vot în cadrul alegerilor europarlamentare și a referendumului.

Nu a vrut să și dea numele, spunând că mesajul ei este al celor 2.500 de români cu care a așteptat o zi întreagă în fața consulatului. Chiar dacă orele treceau a sperat până seara că va putea intra în secția de votare. Iar când ora a arătat 21.00 a sperat ca programul de vot să se prelungească.

Mii de români din Diaspora nu au reușit să voteze duminică în mai multe țări, printre care Italia, Marea Britanie, Germania.

După scenariul din 2014, cozile s-au format încă de la prânz, iar seara, l-a închiderea urnelor, mii de oameni au rămas în fața porților consulatelor.

La cererea unor partide, duminică s-a pus în discuție inclusiv prelungirea programului de vot, dar în cele din urmă BEC a respins varianta.

Pus în fața situației, ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a declarat că și el a stat la coadă la New York și a așteptat 55 de minute să voteze și niciuna dintre persoanele care era înainte lui la vot nu s-a simțit umilită. Referitor la o posibilă demisiei, Ministrul de Externe a precizat că nu are ce să își reproșeze.