România respectă tradiția performanței în matematică

​În perioada 24-28 iunie 2023 se desfășoară la Universitatea din București ce-a de-a 28-a ediție a Școlii Naționale de Algebră - Interactions between Algebra and Geometry in Bucharest. Acest eveniment se încadrează în tradiția școlilor de algebră inițiate in 1986.

​Școala este organizată de Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, în cooperare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Ovidius din Constanța, și cu Societatea de Științe Matematice din România.

​Profesorii Yairon Cid-Ruiz (KU-Leuven, Belgia), Alexandru Constantinescu (Freie Universitaet Berlin și IMAR) și Alexandra Seceleanu (University of Nebraska - Lincoln, SUA) țin o serie de cursuri unde prezintă direcții actuale de cercetare în algebra comutativă, cu accent pe interferențele cu geometria și combinatorica. De asemenea, contribuie cu comunicări și tineri cercetători din Japonia, Marea Britanie, Italia, Turcia și România. Prezentările se adresează doctoranzilor și cercetătorilor din domeniu, pentru a fi conectați la probleme moderne de cercetare.

​Organizatorii activității sunt cadre didactice universitare precum Lect. Dr. Dumitru Stamate și Conf. Dr. Marius Vlădoiu, din cadrul Universității din București, Prof. Dr. Viviana Ene, de la Universitatea Ovidius din Constanța și, din partea Institutului de Matematică al Academiei Române, Dr. Cristodor Ionescu.

Școala de Algebră este un eveniment satelit al celui de-al X-lea Congres al Matematicienilor Români, care va avea loc la Pitești în perioada 30 iunie - 5 iulie.

​Activitatea este parțial finanțată de proiectele grant PN-III-P1-1.1-TE-2021-1633 și „Consolidarea și creșterea competitivității și atractivității Universității din București pentru colaborări naționale".