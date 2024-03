România viitorului: stabilitate economică, competitivitate, predictibilitate și implicare activă a femeilor în management

România viitorului se bazează pe stabilitate economică, competitivitate, predictibilitate și implicare activă a femeilor în management. Acestea sunt concluziile exprimate ieri în cadrul conferinţei "Tendinţe Economice 2024", organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA și Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, la Banca Națională a României.

Importanța și aportul antreprenoriatului feminin în performanța economică sunt elemente importante care contribuie la dezvoltarea pe termen lung.

“Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale performanței feminine în economie este abilitatea lor de a aduce o perspectivă diferită și inovatoare asupra problemelor și oportunităților. Studiile au arătat că diversitatea în conducerea unei organizații conduce la decizii mai bune și la inovație accelerată.

Femeile aduc nu doar cunoștințe și abilități tehnice, ci și o empatie naturală, o viziune pe termen lung și o abordare echilibrată în luarea deciziilor, acestea reprezentând un avantaj competitiv real în mediul de afaceri”, a declarat Andreea Negru, președinte PEFA.

„România are potenţial de creştere, fiind de departe un lider în ceea ce priveşte creşterea economică”

“Ne dorim ca mediul de afaceri şi antreprenoriatul feminin să devină o piatră de temelie pentru România şi mai mult decât atât, să arătăm că România înţelege că această incluziune de gen duce la o creştere economică. România viitorului va fi sustenabilă, industrială şi antreprenorială. România are potenţial de creştere, fiind de departe un lider în ceea ce priveşte creşterea economică.

Am făcut-o în perioada 2011 - 2020 şi suntem în continuare într-o perioadă de creştere economică. 2024 este un an de scădere dar sub media europeană, iar ultimul raport OECD spune că în 2025 - 2026 vom avea o creştere de peste 3%. Reuşim asta cu ajutorul antreprenoriatului românesc.

PIB-ul României poate creşte de patru ori până în 2040”, a declarat Florin Spătaru, consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru.

Discuțiile din cadrul sesiunii plenare macroeconomie s-au axat pe nevoia de dialog continuu, consultare publică și parteneriat între mediul de afaceri și autorități, comunicarea fiind cheia progresului economic.

“Chiar dacă în 2023 piețele financiare și-au revenit, este de așteptat ca economia europeană să continue să se confrunte și pe viitor cu o perioadă de incertitudine care prezintă riscuri semnificative pentru stabilitatea financiară și care necesită vigilență din partea tuturor participanților de pe piața financiară.

Colaborarea între mediul de afaceri și autorități, cheia succesului

România viitorului are nevoie, cu siguranță, de stabilitate economică, competitivitate, predictibilitate, dar și de implicarea activă și chiar mai numeroasă a femeilor în management. Doar printr-un efort comun, itinerariul economic și de business al României va duce la stabilitatea și creșterea financiară a piețelor, chiar și în contextul perturbărilor provocate de pandemie, tensiuni geopolitice sau a crizei energetice”, a declarat Alexandru Petrescu, președinte ASF.

Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a afirmat că rolul pieţei noastre de capital locale este de a finanţa antreprenoriatul local.

"Când o companie are nevoie de bani poate apela la un credit, dar prima întrebare pe care o primeşte la bancă atunci când vrea să facă un împrumut este legată de capitalul pe care-l deţine. Dacă vrem să continuăm să dezvoltăm industria bancară, avem nevoie să construim accesul la capital pentru companiile locale".

În opinia lui Ciprian Dascălu, economistul-şef al BCR, consumul gospodăriilor populaţiei va fi principalul factor al creşterii economice a ţării noastre în acest an.

"Creşterea economiei României de anul trecut a fost de 2,1% şi comparată cu potenţialul de 3,5% - 4% pare destul de mică. Dacă o comparăm cu economiile din regiune, vedem că în Ungaria a fost o scădere de 0,9%, în Cehia de 0,4%, Polonia abia a avut o creştere de 0,2%, ceea ce pare o performanţă. Iar structura creşterii de anul trecut pare foarte echilibrată, poate chiar cel mai echilibrat mix pe care l-am avut în ultimul deceniu", a spus Ciprian Dascălu.

În cadrul conferinței s-a discutat despre regimul fiscal cu care mediul de afaceri se confruntă

„Vreau să subliniez cel mai important aspect cu care mediul antreprenorial se confruntă în momentul de față, mai exact problema fiscalității.

IMM-urile au nevoie de un mix de fiscalitate favorabil dezvoltării antreprenoriale la nivel macroeconomic motiv pentru care este necesară combaterea evaziunii fiscale prin luarea unor măsuri care duc la conformarea voluntară a IMM- urilor și a controlului societăților care raportează pierderi ani la rând cu scopul imediat de a combate evaziunea fiscală”, a declarat Sterică Fundulea, secretar general CNIPMMR.

Se cere o predictibilitate în politicile guvernamentale

Reprezentanții mediului de afaceri prezenți la dezbatere cer autorităților o predictibilitate mai mare în politicile și reglementările guvernamentale pentru a stimula investițiile pe termen lung și pentru a atrage capitalul necesar pentru proiecte de infrastructură și inovare.

“Pentru ca dialogul să fie eficient, trebuie să avem canale de comunicare deschise și transparente. Trebuie să ne asigurăm că toate părțile sunt implicate în procesul decizional și că se iau în considerare diversele perspective și nevoi”, a precizat Loredana Apreutese, General Manager International Alexander.

Prim Vicepreședinta PEFA, Lorena Stoian, a asigurat mediul de afaceri ca Patronatul European al Femeilor de Afaceri joacă un rol esențial în promovarea intereselor și nevoilor comunității de business, facilitând dialogul și colaborarea cu autoritățile pentru a susține dezvoltarea economică.

De asemenea, PEFA are capacitatea de a promova o cultură a parteneriatului între sectorul privat și autorități, subliniind beneficiile unei colaborări strânse.

În tot acest peisaj macroeconomic, energia este un pilon de dezvoltare și stabilitate. “Strategia energetică are trei piloni de bază: energia regenerabilă, cu o ţintă de 10 GW adiţională până în 2030, energia nucleară, cu continuarea celor două Unităţi de la Cernavodă la nivelul anului 2031 şi noi capacităţi de producţie în tehnologii noi nucleare, respectiv reactoarele modulare mici, dar şi gazul natural, ca un combustibil de tranziţie spre atingerea ţintei de neutralitate climatică la nivelul anului 2050”, a declarat Dan Drăgan, secretar de stat în cadrul Ministerul Energiei.

Stabilitatea energetică este un element crucial pentru creșterea economică durabilă. O infrastructură energetică sigură și eficientă poate oferi un cadru propice pentru afaceri prospere, inovare, creare de locuri de muncă și competitivitate pe piața globală. PEFA se angajează să fie un ambasador puternic al practicilor de afaceri etice și responsabile în fața autorităților. Promovarea unui mediu concurențial sănătos, dialogul continuu și aplicat cât și soluțiile viabile la probleme actuale ale economiei sunt aspecte fundamentale pe care PEFA le susține în discuțiile cu autoritățile.