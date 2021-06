Romanul Interviu cu un vampir o să fie din nou adaptat pentru televiziune în anul 2022

La aproape 30 de ani de la lansarea filmului "Interviu cu un vampir", care i-a reunit pe Brad Pitt, Tom Cruise şi Kirsten Dunst, romanul lui Anne Rice va fi din nou adaptat, de această dată pentru televiziune, informează News.ro.

După "Dracula", "Vampire Diaries", "The Originals" sau "True Blood", serialele cu vampiri continuă să fie produse. "Interviu cu un vampir", cartea din 1976 scrisă de americana Anne Rice, va fi adaptată pentru televiziune. Potrivit Variety, opt episoade au fost camandate de postul AMC, iar lansarea este prevăzută în 2022.

Deja anul trecut, mass-media americane au dezvăluit că AMC a achiziţionat drepturile pentru toată seria "The Vampires Chronicles", formată din 12 volume, şi "Lives of the Mayfair Witches", în trei părţi.

Variety a precizat că Anne Rice, scriitoarea acestor cărţi, şi fiul ei Christopher, vor fi producători executivi pentru toate serialele şi filmele care vor fi produse în urma acestui acord. O achiziţie promiţătoare pentru postul de televiziune, pentru că aproape 100 de milioane de exemplare din operele lui Rice au fost vândute în toată lumea.

Volumul "Interviu cu un vampir", apărut în 1976, i-a adus lui Anne Rice un renume mondial. Cartea spune povestea unui jurnalist care intervievează un vampir, Louis, cu scopul de a-i povesti viaţa. El va explica cum a devenit nemuritor, transformat de un anume Lestat. Dar cei doi bărbaţi nu au aceeaşi viziune despre lucruri, Louis refuzând să ucidă oameni pentru a se hrăni, Lestat delectându-se astfel. O neînţelegere care se va intensifica pe măsură ce Lestat transformă în vampir o fetiţă, Claudia. Cartea a avut un mare succes şi a fost adaptată pentru ecran în 1994 de Neil Jordan. Brad Pitt îl interpretează pe Louis, în timp ce Tom Cruise este Lestat iar tânăra Kirsten Dunst, Claudia.

Pentru serial, Rolin Jones va fi scenarist, Mark Johnson, producător. "Este o zi pe care o aşteptăm cu nerăbdare de când am achiziţionat această colecţie legendară a lui Anne Rice", a declarat, pentru Variety, Dan McDermott, preşedinte al programelor originale ale AMC.