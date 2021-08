Romprest o acuză pe Clotilde Armand de minciună: Primăria Sector 1 va plăti mai mult la REBU

Compania de salubrizare Romprest reacționează la informațiile apărute în spațiul public legate de „cât plătim pentru curățenie” și precizează că acestea ar fi false și lipsite de relevanță.

„În urma apariției în spațiul public a unei comparații pe două coloane, intitulate “Cât plătim pentru curățenie?”, pe baza unei analize pe care emitenții materialului o fac asupra executării serviciului public de salubrizare în Sectorul 1, analizând valori “atribuite” prestațiilor Romprest și Rebu, ne vedem nevoiți să facem câteva precizări de ordin general:

În primul rând, “plătim” este o formulare nefericită în cazul Romprest, fiind de fapt nereală, deci o minciună.

Asta pentru ca serviciile prestate de catre Romprest in luna August 2020 NU AU FOST PLATITE NICI PANA IN PREZENT, facturile afente acestor servicii aflandu-se in executare silita, respectiv validare de poprire (datorita refuzului Trezoreriei de a popri sumele in contul de indisponibilizare, conform hotararilor instantelor de judecata).



De asemenea, nici catre REBU nu “platim”, pentru ca aceste servicii sunt ESTIMATE pe baza unor cantitati inventate, care oricum nu reies din nicio documentatie Anexa la Contract. Asta lasand la o parte natura serviciilor contractate, care exced obiectului Contractului si implicit cadrului legal si institutional care a fost clar trasat in Acordul Prefectului pentru declararea starii de alerta. Acord care a facut posibila aceasta achizitie de servicii temporare (?!) de salubrizare.



Tabelele colorate pe doua coloane pot face deliciul retelelor de socializare, dar nu pot reflecta niciodata integral circumstantele si conditiile de derulare ale unui contract de utilitate publica, mai ales atunci cand sunt voit ignorate datele obiective si relevante care stau la baza oricarei analize.



Evident, atunci cand intentionezi sa faci o comparatie, aceasta trebuie facuta intre niste termeni comparabili.



Asa dupa cum v-am obisnuit si in spiritul unei totale transparente, pentru o corecta si completa informare, va prezentam o analiza reala asupra valorii prestatiei Romprest, pe baza cantitatilor de servicii real prestate in cursul lunii august 2020, raportat la durata de 20 de zile, in comparatie cu o valoare estimata a serviciilor care au fost contractate pentru o perioada de timp similara cu Rebu.



Sigur ca analiza este mai ampla, nu se poate realiza pe doua coloane reprezentand valori care nu se stie de unde au aparut.



Dar, relevant pentru cei interesati este, fara indoiala, rezultatul acestei comparatii, pe care il sintetizam mai jos:

1. Valoarea prestatiilor



- Valoarea totala a serviciilor prestate de Romprest in luna august 2020, raportata la 20 de zile, este de 6,855,030 lei fara TVA.



- Valoarea estimata a serviciilor contractate de Rebu pentru o perioada de 20 de zile este de 7,663,972 lei fara TVA;

Diferenta este in valoare de 808,942 LEI fara TVA, in plus in noul contract temporar (!) de salubrizare.



In limbajul retelelor de socializare, “platim” mai scump cu 808,942 LEI fara TVA.



Foarte important este insa modul in care se alege sa se faca comunicarea, pe care nu il vom califica noi aici si acum.



Noi adresam doar intrebarea cea mai evidenta:

“Cum se poate ca Valoarea lunara a contractului sa fie de 6,5 milioane lei, cand Valoarea contractului pentru 20 de zile este de 12,9 milioane lei?”

2. Tarifele



Tarifele la care a fost semnat contractul pentru servicii temporare de salubrizare sunt mai mici decat tarifele Romprest pentru activitatile de salubrizare stradala din contractul de delegare. Stim acum exact cu cat, unele cu 10% altele cu 15% mai mici. Stim, insa, si ca structura de tarife a contractului temporar este diferita de cea a contractului de delegare.



Era de asteptat, din toate punctele de vedere. Oricine poate intelege ratiunile pentru care un tarif pentru o prestatie temporara nu va fi niciodata egal cu un tarif pentru un contract de delegare, care are la baza investitii in baze si flota operationala, in dotari, echipamente, etc. Plus ca, tarifele Romprest sunt publice, si era deci foarte facil sa se ajunga cu o fundamentare sub valoarea lor.



Ceea ce este de neinteles, este cum se face ca, desi tarifele se fundamenteaza strict pe baza cerintelor din caietele de sarcini si pe baza elementelor de cost alocate activitatilor pentru care se calculeaza, in cazul de fata se remarca faptul ca valoarea tarifelor reprezinta procente “rotunde” din tarifele Romprest, respectiv 85,0% si 90,0%.



Ne intrebam daca starea de alerta - instituita pe baza unei urgente care nu poate fi demonstrata si care este negata de altfel de insasi semnarea acestui contract in data de 2 august, cata vreme starea de alerta a intrat in vigoare incepand cu data de 24 iulie - permite ca fundamentarea sa se faca direct intr-o coloana dintr-un tabel, aplicand procente.



Suspenda oare starea de alerta toate prevederile legale aplicabile in materia procedurilor de achizitie pentru servicii de utilitate publica? Si daca da, pe ce perioada se pot aplica aceste suspendari?



Pericolul este ca provizoratul are mai mereu tendinta sa devina permanenta. Sa fim atenti.



Prezentam, pentru conformitate, analiza avand la baza, pe de o parte, valorile reale ale prestatiilor Romprest din luna august 2020, raportate la 20 zile, in format complet (cuprinzand tarife de prestatie si cantitati conform contract de delegare) si pe cealalta parte valorile prestatiilor din contractul temporar de salubrizare semnat cu Rebu pentru 20 de zile (asa cum a fost publicat pe site-ul Primariei Sector 1).



Pentru cei care apreciaza o analiza concisa, dar corecta, am inteles sa extragem intr-un tabel o comparatie succinta si elecventa, menita sa demonstreze afirmatiile mincinoase prezentate de catre primar in spatiul public”, se arată în comunicatul Romprest.