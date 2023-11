Rusia atacă dimineaţa devreme, când ceaţa îngreunează doborârea dronelor pe frontul ucrainean

"La o astfel de oră, este și greu să le dobori (dronele, n.r.), din cauza ceții dense" - a declarat Ihnat, relatează Korespondent, citat de Rador Radio România

Armata ucraineană a doborât 16 dintre cele 18 drone de atac lansate de Rusia, precum și o rachetă în timpul atacurilor executate noaptea trecută, au mai transmisforțele aeriene din Kiev. Autoritățile ucrainene au mai precizat că infrastructura civilă din regiunea de est a Harkovului a fost avariată de rachetele S-300, dar că nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.

Sirenele de raid aerian au sunat, joi dimineaţă, în mai multe regiuni ale Ucrainei, precum şi în capitala Kiev. În jurul orei 08:00, Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că există riscul unor atacuri ruseşti cu rachete balistice, astfel că populaţia a fost îndemnată să rămână la adăpost. După cum a avertizat armata, ruşii ar putea ataca regiunile Sumi, Cernihiv și Kiev

Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei informează, în raportul de joi dimineaţă, că armata rusă a pierdut încă 1.330 de militari.

Astfel, de la începutul invaziei la scară largă, armata ucraineană a lichidat 315.620 de invadatori ruşi. De asemenea, de la începutul războiului, trupele ucrainene au doborât 323 de avioane și 324 de elicoptere rusești. Au mai fost distruse 5.388 (+11) de tancuri ale armatei ruse, 10.121 (+17) vehicule blindate, 7.683 (+36) de sisteme de artilerie, 585 (+5) de sisteme de apărare antiaeriană, 892 (+8) de lansatoare multiple de rachete, 10.060 (+40) de vehicule și cisterne transportatoare de combustibil, 22 de nave/ambarcaţiuni, 1 submarin, 5.689 (+14) de drone, 1.563 (+1) de rachete de croazieră și tehnică specială (1.084).

