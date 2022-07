Rușii consideră Ucraina ca fiind o `tumoare canceroasă` care trebuie operată chirurgical (Video)

La televiziunea rusă propaganda atinge cote poetice. Un expert militar rus, Vasily Fatigarov, spune că „fascismul Ucrainei” este ca o „tumoare canceroasă” și că „rușii lucrează chirurgical” pentru a opera acest cancer.

El susține că „Trebuie să ducem o muncă metodică, competentă pentru a denazifica Ucraina.” și cere public ca președintele Putin să dea un calendar exact: ”De ce Vladimir Vladimirovici nu dă un calendar sau nu numește teritoriile concrete? Pentru că acum este imposibil să înțelegem care sunt acele teritorii și acele termen”.

Și apoi compară Ucraina cu o ”tumoare canceroasă”:

”Dar îmi place această comparație a fascismului Ucrainei cu o tumoare canceroasă. Acum lucrăm ca niște chirurgi. Iar când un chirurg taie tumoarea canceroasă, în timp ce taie, ea crește. Și când o curăță, el de asemenea trebuie să curețe o bucată de țesut sănătos ca, Doamne ferește, să nu rămână nimic și să înceapă să crească din nou. Infecția fascistă este la fel! Dacă rămâne puțin, undeva, va crește în mod categoric din nou. Prin urmare, vom purifica acel teritoriu exact, drastic, pentru a ne asigura că nu crește în altă parte”.”, a susținut acesta.

Meanwhile on Russian state TV, military "expert" Vasily Fatigarov is comparing Ukraine to a cancerous tumour that Russia needs to surgically remove pic.twitter.com/9ZlINRBT9Y