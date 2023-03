Rușii s-au dezlănțuit în Ucraina: pericol uriaș la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa

Atacurile de joi dimineaţă au întrerupt centrala nucleară Zaporojie din Ucraina de la reţeaua electrică ucraineană, a anunţat compania de energie Enerhoatom.

„Astăzi, ultima linie de comunicaţie dintre CNE Zaporojie ocupată şi sistemul energetic ucrainean a fost întreruptă. Combustibilul pentru funcţionare e de ajuns pentru 10 zile”, a spus compania într-un comunicat, informează News.ro.

În luna august a anului trecut, incendiile cauzate de bombardamente au tăiat ultima linie electrică rămasă către centrala nucleară Zaporojie, deconectând-o temporar de la reţeaua naţională a Ucrainei pentru prima dată în aproape 40 de ani de funcţionare. Apoi, a fost nevoie de două săptămâni pentru ca centrala să fie restabilită.

