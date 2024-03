Rusul Daniil Medvedev, pregătit să participe la JO de la Paris ca sportiv neutru

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev, numărul 4 mondial, a declarat că aşteaptă cu nerăbdare să participe la Jocurile Olimpice de la Paris şi a anunţat că va respecta regulile în calitate de sportiv neutru, potrivit news.ro.

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a declarat că jucătorii ruşi şi belaruşi vor putea participa la Jocurile de la Paris în calitate de sportivi neutri, fără steag, emblemă sau imn.

Ruşii şi belaruşii au fost excluşi din competiţiile internaţionale după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. În martie anul trecut, CIO a publicat o serie de recomandări pentru federaţiile sportive internaţionale pentru a permite revenirea condiţionată a sportivilor din aceste ţări.

Înaintea meciului de debut de vineri de la Indian Wells, rusul Medvedev a declarat că aşteaptă cu nerăbdare Jocurile Olimpice, după o experienţă pozitivă la Tokyo, în urmă cu trei ani, când a ajuns în sferturile de finală ale probei de simplu.



"Dacă voi putea, voi fi acolo. Voi juca la simplu şi la dublu", a declarat Medvedev. "Când am fost la Tokyo, am avut o experienţă extraordinară. Este probabil una dintre cele mai frumoase amintiri din viaţa mea sportivă, ceea ce m-a surprins pentru că, în tenis, avem tendinţa de a crede că turneele de Grand Slam sunt mai importante."



"În ceea ce priveşte steagul neutru, voi respecta regulile. Dacă este sub un steag neutru, voi juca sub un steag neutru şi voi încerca să concurez, să arăt un tenis bun şi să încerc să câştig, asta e sigur.", a spus el.



Ruşii şi belaruşii joacă deja în circuitele ATP şi WTA ca sportivi neutri.



Turneul olimpic de tenis începe pe 27 iulie la Roland-Garros.