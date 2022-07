S-a izolat de lume și a refuzat întâlnirile externe, dar președintele Chinei tot a intrat în contact cu un deputat care are Covid-19

Un deputat din Hong Kong prezent într-o fotografie de grup alături de preşedintele chinez Xi Jinping în timpul vizitei liderului chinez în centrul financiar din această săptămână a confirmat duminică că a fost testat pozitiv pentru coronavirus. În primii doi ani ai pandemiei, Xi Jinping a refuzat orice deplasare externă, iar aparițiile sale publice erau atent controlate și destul de rare.

Steven Ho stătea la două rânduri chiar în spatele lui Xi Jinping, potrivit fotografiilor publicate de guvern, informează Mediafax.

Parlamentarul a fost testat negativ în prima zi a vizitei lui Xi, joi, şi a avut apoi, un test incert, vineri, a declarat el, potrivit France 24.

El nu a luat parte la niciun eveniment vineri după rezultatul incert al testului, a precizat el într-o declaraţie pe reţelele de socializare.

„Proba din 1 iulie a fost una cu o infecţiozitate extrem de scăzută şi a fost catalogată ca fiind incertă, dar, de dragul securităţii publice, nu am participat la evenimentele din acea zi”, a scris Ho.

China este singura economie majoră care încă mai urmăreşte o abordare de tip „zero-Covid”, care constă în eliminarea focarelor pe măsură ce acestea apar, folosind închideri rapide şi teste în masă.

Xi Jinping nu a părăsit China de aproape 900 de zile, iar graniţele ţării au fost în mare parte sigilate pentru majoritatea străinilor.

Hong Kong urmăreşte o versiune mai uşoară a metodei zero-Covid, dar a menţinut în vigoare restricţii severe de călătorie şi de adunare pe tot parcursul pandemiei.

Reguli extraordinar de stricte au fost impuse pentru a se asigura că atât coronavirusul, cât şi opoziţia politică nu se aflau pe orbita lui Xi în timpul călătoriei sale în oraş, unde o mişcare democratică a fost zdrobită de la protestele uriaşe de acum trei ani.

