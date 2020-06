Adriana Săftoiu ANULEAZĂ modificările CONTROVERSATE propuse de Jandarmerie privind protestele: E o propunere, nu o lege

Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, face precizări pe tema proiectului Jandarmeriei care prevede amenzi mari pentru românii care proferează injurii la proteste sau care perturbă activitatea instituțiilor publice în timpul manifestațiilor de stradă.

Citește și: Acuzații GRAVE: Florin Cîțu a DESFIINȚAT un departament din Ministerul de Finanțe care trebuia să se judece cu părinții săi

"Câteva precizări despre documentul Jandarmeriei care circulă pe net privind modificarea legii adunărilor publice. Si fac precizările în cunoștiință de cauză. Acel document nu e un proiect de lege. E un punct de vedere al Jandarmeriei la o initiativă legislativă la care lucrăm câtiva deputați impreună cu mai multe ONG-uri. Viziunile sunt destul de diferite, dar proiectul la care lucrăm e încă în lucru si "punctul de vedere" al Jandarmeriei e doar un punct de vedere. Proiectul pe care sperăm să il finalizăm in două săptămâni il vom pune in dezbatere publică înainte să îl depunem în Parlament. Sunt multe puncte care despart cele două abordări, dar am considerat necesar să consultăm una dintre instituțiile importante atunci când vine vorba si de adunările publice. Legea noastră e despre dreptul cetățeanului de a protesta si obligația statului de a-i apăra acest drept", a scris Adriana Săftoiu pe Facebook.