Salvamontiştii din Harghita continuă amplasarea de refugii montane; numărul a ajuns la peste 20

Salvamontiştii harghiteni continuă şi în această toamnă amplasarea de refugii montane, în cadrul unui program care vizează asigurarea condiţiilor pentru practicarea în siguranţă a turismului montan, potrivit Agerpres.

Şeful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, Fekete Örs, a declarat că în ultimele zile a fost amplasat un refugiu montan la Harghita Mădăraş, care înlocuieşte un refugiu vechi şi deteriorat, dintr-o zonă foarte frecventată de turişti, în toate perioadele anului.Un alt refugiu a fost construit în Munţii Harghitei, zona Băile Tuşnad, Vârful Pilişca Mare, într-un loc despre care Fekete Örs spune că este deosebit de frumos şi merită vizitat.Al treia refugiu va fi amplasat, în perioada următoare, în Munţii Călimani, unde este foarte important ca turiştii să aibă un adăpost atunci când vor să se odihnească.

Citește și: Bacău: Jandarmii intervin pentru salvarea unui urs prins într-o capcană improvizată



Fekete Örs consideră că programul ce vizează amplasarea de refugii montane, finanţat de Consiliul Judeţean, dar susţinut şi din sponsorizări, este unul dintre cele mai importante pe care le derulează Serviciul Salvamont, în contextul în care existenţa refugiilor montane salvează viaţa turiştilor aflaţi în dificultate.



"Am depăşit numărul de 20 de refugii montane şi ne bucură foarte tare acest lucru, întrucât cred că este unul dintre cele mai important program ale noastre. (...) Refugiile salvează vieţi, fără doar şi poate, am avut mai multe astfel de cazuri. Au fost situaţii când am fost sunaţi că turiştii se aflau într-un anumit loc, erau epuizaţi şi la un pas de hipotermie, şi i-am îndrumat spre refugii, unde au aşteptat sosirea noastră", a spus şeful Serviciului Salvamont Salvaspeo.



Acesta a apreciat şi faptul că, din 2009, de când a fost demarat programul, niciun refugiu nu a fost vandalizat şi că iubitorii de munte au grijă de ele şi chiar amplasează acolo bănci sau pun fotografii.



Fekete Örs a mai punctat că, în această perioadă, salvatorii montani continuă şi reabilitarea traseelor montane afectate de căderile de arbori din timpul iernii trecute.