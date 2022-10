Salvaţi Copiii va dota 45 de secţii de neonatologie cu aparatură medicală performantă

Salvaţi Copiii va dota, printr-o investiţie de un milion de euro, 45 de secţii de neonatologie de gradul 1 şi 2 cu aparatură medicală performantă, în contextul în care România rămâne pe primul loc din Uniunea Europeană la mortalitate infantilă, a anunţat, luni, organizaţia, prntr-un comunicat transmis AGERPRES.

Prin programul "Împreună din prima zi", medicii vor avea la dispoziţie aparatură şi echipamente medicale performante necesare salvării şi îngrijirii nou-născuţilor prematuri sau cu patologii complexe. Nevoile transmise de unităţile medicale sunt dintre cele mai diverse: de la ventilatoare neonatale de generaţie nouă, mese de reanimare la incubatoare şi alte echipamente medicale performante.

Echipamentele vor ajunge la Spitalul Municipal Sebeş, Spitalul Municipal Aiud, Spitalul Municipal Blaj, Spitalul Municipal Curtea de Argeş, Spitalul Orăşenesc Ineu, Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita, Spitalul Municipal Dorohoi, Spitalul Judeţean Brăila, Spitalul Orăşenesc Rupea, Spitalul Orăşenesc Nehoiu, Spitalul Judeţean Reşiţa, Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, Spitalul Municipal Moreni, Spitalul Orăşenesc Segarcea, Spitalul Municipal Profesor Dr. Irinel Popescu Băileşti, Spitalul Clinic Filantropia Craiova, Spitalul Filişanilor, Spitalul Orăşenesc Dăbuleni, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul Judeţean Deva, Spitalul Orăşenesc Haţeg, Spitalul Municipal Lupeni, Spitalul Municipal Brad, Spitalul Municipal Petroşani.

De asemenea, vor primi echipamente: Spitalul Municipal "Al. Simionescu" Hunedoara, Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie Elena Doamna Iaşi, Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, Spitalul Orăşenesc Hârlău, Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, Spitalul Municipal Sighişoara, Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară Reghin, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu-Mare, Spitalul Municipal Mediaş, Spitalul Municipal Fălticeni, Spitalul Municipal Lugoj, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi, Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad.

Lipsa aparaturii medicale de ultimă generaţie, numărul mare al sarcinilor neurmărite medical şi distanţele mari până la primul spital dotat, în zonele defavorizate, contribuie la creşterea mortalităţii infantile, explică Salvaţi Copiii.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Uniunii Europene pentru 2020, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din UE (5,6 la mia de copii născuţi vii), urmată de Bulgaria şi Slovacia (ambele cu rata de 5,1 la mie). La polul opus se află Estonia (1,4 la mia de copii născuţi vii) şi Finlanda (1,8 la mie). În cifre absolute, 1.008 de copii cu vârsta sub un an au murit în 2021, în România multe dintre aceste decese putând fi prevenite prin acces la servicii medicale în timpul sarcinii şi prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de neonatologie cu aparatură medicală performantă.

Programul "Împreună din prima zi" este finanţat de Fundaţia OMV Petrom.

Din anul 2010, Salvaţi Copiii a dotat 105 unităţi medicale - secţii de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secţii de pediatrie şi obstetrică-ginecologie - din toate judeţele ţării cu peste 1.020 de echipamente vitale, prin investiţii de peste 8.500.000 de euro. Până la sfârşitul acestui an, Salvaţi Copiii informează că va dota cel puţin 55 de unităţi medicale cu echipamente performante, asigurând supravieţuirea şi tratamentul adecvat pentru cel puţin 30.000 de copii.

Foto: caracter ilustrativ.