Sâmbăta Mare - Obiceiuri și tradiții de Înviere: Ce nu este bine să facem astăzi

Sambata Mare este ultima zi din Postul Pastelui si din Saptamana Patimilor, dar si ziua in care toti crediciosii asteapta Invierea lui Iisus. In Sambata Mare se slujesc Vecernia si Sfanta Liturgie a Sfantului Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi si binecuvantarile Invierii, care amintesc de coborarea Mantuitorului la iad, adica biruinta asupra mortii.

Inaintea slujbei de Inviere, femeile pregatesc un cos cu mancare, pe care il duc la biserica spre a fi sfintit. Cosul contine: un prosop curat, o lumanare alba, oua rosii, cozonac, pasca, drob, zahar, faina, ulei, cativa catei de usturoi si o ramura de busuioc, pe care le acopera cu un stergar curat si frumos, in semn de pretuire a sarbatorii si de mandrie personala.

Inainte de miezul noptii acestei zile incepe slujba Invierii Domnului, Sarbatoarea sarbatorilor, cu Canonul Sambetei celei Mari; la inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul noptii, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar si o da mai departe credinciosilor, zicand de trei ori: “Veniti de primiti lumina!’. Se canta apoi ‘Invierea Ta, Hristoase Mantuitorule, ingerii o lauda in ceruri si pe noi pe pamant ne invredniceste cu inima curata sa Te marim”.

Afara, preotul citeste evanghelia Invierii de la Matei 28, 1-16, da binecuvantarea si canta pentru prima oara Troparul Invierii: “Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le”. Slujba continua cu Canonul Invierii, stihirile Invierii si ale Pastilor, apoi Sfanta Liturghie.

Se spune ca de Pasti femeile trebuie sa aiba macar o camasa noua, iar barbatii macar o palarie.

In ziua de Invinere se schimba hainele cu altele noi, albe.

Ouale de Pasti apara de ghinioane, iar coaja lor, ingropata in pamant, apara vitele de deochi. Fetele nemaritate daca pastreaza cojile grabesc casatoria.

In Sambata Mare, dimineata, copiii si adultii merg, imbracati in haine noi, la biserica pentru a se spovedi si impartasi.

In unele zone, dupa ce au luat lumina, credinciosii merg la mormintele celor dragi, pentru ca si cei de “dincolo” sa stie ca Inviat Iisus.

Totodata, traditia ne mai spune ca este bine ca lumanarea de la Inviere sa nu fie stinsa pana acasa, unde, de asemena, crestinii obisnuiesc sa inconjoare casa de trei ori pentru a-l indeparta pe cel rau.

Resturile de lumanari de la Inviere sunt pastrate cu credinta de oameni, deoarece, in vreme de necaz, grindina, furtuna, acestea sunt de ajutor prin aprinderea lor si prin rugaciune.

Urarea traditionala de Paste a crestin-ortodocsilor este “Hristos a Inviat”, la care se raspunde cu “Adevarat a Inviat”. Aceste urari raman valabile timp de 40 zile dupa Paste, pana la sarbatoarea Inaltarii Domnului, can formula de salut devine “Hristos s-a Inaltat”, la care se raspunde cu “Adevarat s-a Inaltat”. Urarile sunt valabile si atunci cand se ciocnesc ouale rosii.

In noaptea de Sambata Mare nu se doarme. In aceasta noapte, cerurile se deschid si Domnul vede inauntrul fiintelor, asa ca dorintele fiecaruia sunt mai usor de indeplinit. Cel mai bun moment pentru formularea dorintelor este cand bat clopotele de Inviere, acestea se vor implini si rezultatul lor va dura tot anul.

Daca te impiedici in timp ce te indrepti catre slujba de Inviere, se spune ca vei avea un an greu si plin de incercari.

Nu este bine sa pui mana pe sare, pentru ca iti vor asuda mainile la vara.

