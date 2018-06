Săptămâna Haferland: Concerte în biserici fortificate, proiecţii de film, workshop-uri, activităţi pentru copii, bal săsesc

Concerte în biserici fortificate, proiecţii de film, workshop-uri cu meşteşugari locali, preparate locale, activităţi pentru copii, bal săsesc vor avea loc, în perioada 2-6 august, la cea de-a şasea ediţie a Festivalului "Săptămâna Haferland", informează Agerpres.

Ediţia din 2018 a festivalului, care va avea loc sub sloganul "Săptămâna Haferland. Festival cu meşteşug, săsesc", se va desfăşura în localităţile Archita, Roadeş, Saschiz, Rupea, Criţ, Buneşti, Meşendorf, Cloaşterf, Viscri."Anul acesta sărbătorim cea de-a şasea ediţie a festivalului şi în fiecare an cred că avem creşteri de două cifre ale vizitatorilor şi tot mai mulţi turişti. Acest festival este şi un mod de promovare a zonei care poate este puţin uitată de restul Transilvaniei şi cred că şi, după cum văd eu lucrurile, am şi reuşit. (...) Anul acesta laitmotivul festivalului este meşteşugul. (...) În fiecare an doresc să participe la acest eveniment alte sate, alte comune din zonă - am ajuns deja la zece, am început cu cinci, şi acesta este un semn bun. Aceasta a fost şi o viziune ca noi să dăm un impuls şi pentru alţii să organizeze sau să contribuie şi ei la această idee şi până acum am reuşit", a spus Michael Schmidt, organizatorul festivalului, în cadrul unei conferinţe susţinută miercuri la Casa Săsească de la Muzeul Satului din Bucureşti.



Ministrul Culturii şi Identităţii Sociale, George Ivaşcu, a afirmat că a venit să-l salute pe iniţiatorul festivalului şi a precizat că ministerul pe care-l conduce susţine evenimentul. El a promis că în luna august va fi prezent la Săptămâna Haferland.

Un eveniment special al festivalului va fi reprezentat de recitalul pe care violonistul Alexandru Tomescu îl va susţine cu vioara Stradivarius pe 4 august, la biserica fortificată din satul Criţ.



"Am ales pentru acest recital un compozitor care îmi este în mod special drag, anume Johann Sebastian Bach, cel mai spiritual dintre compozitori, şi unde altundeva este muzica sa la ea acasă decât într-o biserică. Aştept cu foarte mare nerăbdare acest moment", a declarat Alexandru Tomescu.



El a precizat că Săptămâna Haferland "este o poveste de succes şi ar trebui să învăţăm cu toţii din exemplul pe care ni l-au dat cei de acolo".



Festivalul va fi deschis în localităţile Archita şi Roadeş cu demonstraţii de meşteşuguri, excursii cu tractorul, căruţa sau biciclete, muzică, dansuri şi Sărbătoarea copiilor din Clubul Tabalunga.

Regiunea săsească din Transilvania cuprinsă între Rupea şi Sighişoara a fost denumită "Ţara Ovăzului" sau Haferland, întrucât localnicii obişnuiau să cultive cu precădere ovăzul, din cauza climatului mai aspru.



Săptămâna Haferland este unul din cele mai mari evenimente dedicate promovării culturii săseşti din Transilvania. Festivalul îşi propune să reînvie tradiţiile săseşti şi să aducă laolaltă atât saşi întorşi în ţară pe perioada verii, cât şi turişti români, pentru care ţinutul săsesc a căpătat un farmec aparte în ultimii ani.



Primele cinci ediţii ale festivalului Săptămâna Haferland au strâns peste 15.000 participanţi şi s-au bucurat de prezenţa a zeci de personalităţi ale vieţii culturale şi sociale din România şi din Germania.

Organizatorii evenimentului sunt Fundaţia Michael Schmidt, împreună cu Fundaţia Tabaluga, susţinute de Fundaţia Adept şi Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi asociaţii ale saşilor din Transilvania.