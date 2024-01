Sărbătorile zilei din 24 ianuarie 2024 - Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)

Ortodoxe

Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)

Greco-catolice

Sf. cuv. Xenia; Sf. Francisc de Sales

Romano-catolice

Sf. Francisc de Sales, ep. înv.

Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma este pomenită de Biserica Ortodoxă în ziua de 24 ianuarie.

Sfânta Xenia (Eusebia) a fost crescută în spirit evanghelic de părinţii săi, care erau creştini drept-credincioşi, tatăl său era senator. Logodită fiind de părinţi, Sfânta Xenia a ales să părăsească casa părintească, să-şi închine viaţa lui Hristos.

Împreună cu două slujnice, s-a urcat pe o corabie cu care a ajuns în Alexandria şi apoi de aici într-o insulă, de unde a plecat în cetatea Milasa.

Cuvioasa Xenia (străina - în limba greacă), odată ajunsă în aceea cetate necunoscută, a construit cu banii pe care îi luase cu ea o bisericuţă şi câteva chilii, întemeind o mănăstire. În această mănăstire a trăit până la sfârşitul vieţii, făcându-se exemplu de vieţuire creştină.

Înainte de aceasta, Sfânta Xenia sfătuia pe prietenele sale, pe care altădată le avusese roabe, zicându-le: "Mă rog vouă, surorile mele, pentru Domnul să păzim taina noastră, adică să nu spunem nimănui patria noastră şi scopul pentru care am plecat din casa părintească, şi care îmi este numele meu, ca nu cumva, după nume şi după patria mea, de unde am plecat, cercetând părinţii mei să afle. Deci, vă jur pe Dumnezeu, ca toate acelea să le păziţi până la sfârşitul vieţii mele şi să nu spuneţi nimănui nimic despre cele ce s-au făcut şi se vor face de noi. Şi de va întreba cineva de numele meu, să spuneţi că mă numesc Xenia, care se tâlcuieşte "străină"; că acum, precum mă vedeţi, mă înstrăinez, lăsându-mi casa şi părinţii, pentru Dumnezeu; şi de acum înainte, nici voi să nu mă mai numiţi Eusebia, ci Xenia, deoarece nu am aici cetate stătătoare, ci înstrăinându-mă cu voi împreună, în viaţa aceasta, caut pe cea viitoare". (Vieţile Sfinţilor)

La apropierea sfârşitului său, Sfânta Xenia, rugându-se, a poftit pe toate surorile să iasă o vreme din biserică, şi s-o lase pe ea singură să se liniştească puţin.

"Deci, ieşind toate din biserică, s-a închis singură ea, iar cele două roabe ale ei stând înaintea uşii, priveau înăuntru pe ascuns şi o vedeau cum plecându-şi la pământ genunchii săi, se ruga; apoi în chipul Crucii, cu faţa la pământ, a făcut rugăciune, şi stând ea astfel multă vreme, îndată a strălucit o lumină în biserică, ca un fulger la vedere, şi bună mireasmă a început a ieşi din biserică, iar ele intrând degrabă înăuntru şi voind să o ridice de la pământ, au aflat-o adormită întru Domnul, în 24 zile ale lunii ianuarie, într-o zi de sâmbătă, şi în ceasul al şaselea din zi". (Vieţile Sfinţilor)

* Sfânta Xenia din Petersburg (Xenia Grigorievna) s-a născut în jurul anului 1730 într-o familie bună.

A fost căsătorită şi a trăit alături de soţul său, până la moartea acestuia, care s-a întâmplat la câţiva ani după căsătorie.

După moartea soţului său, tânăra Xenia a ales să-şi înstrăineze toate bunurile. A dispărut subit din Petersburg vreme de opt ani şi se spune că în aceşti ani a trăit la o sihăstrie, într-o obşte de sfinte nevoitoare, învăţând despre rugăciune şi viaţa duhovnicească de la un stareţ.

S-a întors apoi la Petersburg, spre a-şi începe lungul pelerinaj spre împărăţia cerurilor, umblând pe străzile din partea săracă a oraşului, cartierul Storona, şi dormind pe câmp, sub cerul liber. Se îmbrăca într-una dintre vechile uniforme ale soţului ei, şi de atunci înainte şi-a luat numele lui, Andrei Teodorovici, refuzând să mai răspundă la numele de Xenia.

Alegând să fie nebună întru Hristos, Sfânta Xenia a început una dintre cele mai grele nevoinţe duhovniceşti, destinată doar celor înaintaţi duhovniceşte şi care au o chemare aparte.

Pentru viaţa ei smerită şi rugăciunea neîncetată, Dumnezeu i-a dăruit Sfintei Xenia daruri duhovniceşti deosebite, precum cel al cunoaşterii în duh şi al facerii de minuni.

Sfânta Xenia a trecut la cele veşnice la vârsta de 71 de ani.

Cunoscută mai ales sub numele de "Sfânta Xenia, cea nebună pentru Hristos", aceasta cuvioasă este cinstită în toată lumea creştină. Mormântul său din cimitirul Smolensk, deasupra căruia a fost ridicat un paraclis, este loc de pelerinaj permanent. (surse: vol. "Vieţile Sfinţilor"; https://www.crestinortodox.ro)