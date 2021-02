SCANDAL - Academia Oamenilor de Știință: La presiunile USR, Guvernul ne-a tăiat bugetul. Suntem într-o situație imposibilă

Președintele Academiei Oamenilor de Știință, Adrian Badea, a acuzat duminică la Antena 3 că Guvernul Cîțu că a tăiat bugetul instituției la presiunile USR.

„Cred ca este un scenariu bine pus la punct. Anul trecut cand bugetul a fost aprobat prin angajarea raspunderii Guvernului, am fost prinsi cu o suma obisnuita de la an la an pana in ultima zi cand s-a aprobat amendament depus de USR si ni s-a taiat in cateva ore bugetul pe anul trecu. Anul acesta s-a procedat asemanator, in bugetul pus in dezbatere publica apaream cu sumele corespunzatoare si in ultima sedinta de Guvern la presiunea USR iar s-au taiat fondurile punand Academia noastra intr-o situatie imposibila. Ni se pare ca este un scenariu in care se urmareste desfiintarea acestei Academii care are o vechime extrem de mare, prin legea noastra se prevede ca sunt continuatorul Academiei infiintata in 1935 de o mare personaliate a medicinei romanesti, dr. Constantin Angelescu, un mare liberal, un mare ministru, multi spun ca cel mai important dupa Spiru Haret (...) Noi aveam 1,3% din bugetul Academiei Romane si din bugetul general zero urmat de virgula si cinci-sase zerouri dupa virgula. A fost o chestiune absolut politica, o presiune politica la care al doilea an consecutiv Guvernul PNL a cedat si imi pare rau ca aceasta academie a fost fondată de PNL, este copilul liberalilor”, a declarat Adrian Badea la Antena 3.