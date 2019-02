SCANDAL și DEMISIE în PNL: S-a supărat că nu a fost invitat la o conferință de presă

Secretarul general al PNL Bistriţa-Năsăud, Vasile Silaşi, a demisionat vineri din funcţie, el afirmând că este nemulţumit fiindcă nu a fost invitat la conferinţa de presă convocată de deputatul Robert Sighiartău, care este şi secretar general al partidului la nivel naţional.

Anunţul a fost făcut de Vasile Silaşi printr-o postare pe pagina sa de socializare, la care a ataşat o poză din timpul conferinţei de presă.

"Azi am văzut o conferinţă de presă a PNL BN! Din păcate, nu am fost invitat şi am considerat că persoana mea nu este dorită în conducerea acestei organizaţii, ca urmare am hotărât să demisionez din toate funcţiile deţinute în acest partid", a scris Silaşi pe Facebook.

Vasile Silaşi este şi primar al comunei Chiochiş.

La conferinţa de presă de vineri au participat secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, preşedintele organizaţiei judeţene a partidului, Ioan Turc, prim-vicepreşedintele Stelian Dolha, preşedinţii organizaţiilor judeţene de tineret şi de femei şi liderul filialei municipale PNL Bistriţa, Sorin Hangan.