SCANDAL la CFR SA: directorul a fost DEMIS: 'Domnul ministru mi-a spus să fac ceva şi nu am făcut: de semnat un contract fără să aştept o hotărâre a instanţei'

Consiliul de Administraţie al CFR SA l-a demis din funcţia de director general pe Constantin Axinia. Acesta a declarat pentru MEDIAFAX că motivul demiterii sale este refuzul de a semna un contract de investiţii în valoare de sute de milioane de euro.

"Domnul ministru mi-a spus să fac ceva şi nu am făcut: de semnat un contract fără să aştept o hotărâre a instanţei definitivă, ca să pot semna un contract. Pe legislaţie puteam să semnez contractul, dar intram sub incidenţa unei alte legi care spunea că dacă instanţa superioară anulează hotărârea de tribunal voi fi pasibil de o amendă cuprinsă între 1-3% din valoarea contractului", a spus Axinia, care a adăugat că valoarea contractului este "de câteva sute de milioane de euro".

Constantin Axinia a adăugat că și departamentul juridic al companiei i-a recomandat, de asemenea, să nu semneze contractul în lipsa instanţei de judecată.

"I-am zis ministrului: semnez numai în momentul în care există o sentinţă definitivă. Mai mult de atât, direcţia juridică din cadrul companiei mi-a înaintat o notă în care îmi recomandă să nu semnez acest contract până nu va soluţiona instanţa de judecată acest lucru", a spus fostul director interimar al CFR Infrastructură.

În privinţa afirmaţiilor ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, despre termenul pentru retructurări în CFR SA, concomitent cu cel al Companiei de Autostrăzi (CNAIR), Axinia a negat că i-ar fi fost solicitat acest lucru.

"Nu mi-a trimis ministrul Transporturilor nicio dispoziţie, mai ales că acestea vin prin Consiliul de Administraţie, să facă o restructurare la calea ferată. Eu ca interimar nu pot să fac o restructurare pentru că nu am un target, nu am indicatori de performanţă. Sunt interimar din 26 martie, am mers din interimar în interimar în speranţa că va fi un director general pus pe funcţie care să primească indicatori de performanţă şi să facă restructurare. Eu ce să retructurez, pentru că această organigramă care este acuma la calea ferată este făcută chiar de pe timpul când era ministru domnul Cuc, era domnul Chiper. Domnul Chiper e din nou director astăzi. Atunci i-a plăcut domnului ministru organizarea şi acum nu-i mai place. S-o fi schimbat ceva între timp? Este societatea cea mai stabilă funcţional din toate societăţile CFR care mai sunt încă, şi pe care m-am chinuit s-o menţin pe linia de plutire în pofida faptului că CRF Marfă sau CFR Călători nu-mi dau banii pe TUI (taxa de administrare a infratructurii), am ţinut-o bine şi am realizat performanţă", a declarat fostul director CFR SA.

AGA de la CFR SA a decis numirea lui Marius Chiper, fost director general adjunct al companiei, la conducerea acesteia.

Axnia a adăugat că Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) s-a reunit rapid pentru a-i decide demisia, în condiţiile în care în mod normal durează chiar şi două luni ca Adunarea să semneze un document.

"De vineri se auzea că vrea să mă schimbe. Preşedinta Consiliului de Administraţie nu a vrut să mă schimbe şi şi-a dat demisia, un alt membru din Consiliul de Administraţie şi-a dat şi el demisia astăzi, pentru că nu a găsit motiv pentru care să fiu schimbat. Cu o viteză extraordinară, ca niciodată, Adunarea Generală a Acţionarilor a găsit doi membri în Consiliul de Administraţie, în condiţiile în care am avut o dată nevoie de AGA să-mi semneze fila de buget petru fonduri proprii de investiţii şi m-au ţinut aproape două luni de zile până au semnat-o. Şi iată, pentru schimbarea mea într-o oră s-a făcut Adunarea Generală a Acţiunarilor. Eu nu am primit nicio dispoziţie scrisă, pentru cu eu trebuie să primesc o dispoziţie scrisă de la Consiliul de Administraţie", a mai afirmat Axinia.

Axinia a spus că intenţionează să acţioneze în instanţă Consiliul de Administraţie al companiei. „În contractul meu de mandat se spune foarte clar că dacă administratorul vrea să mă schimbe înainte de îndeplinirea termenului de mandat trebuie să fiu notificat cu 30 de zile, lucru care nu s-a făcut. Am să acţionez în instanţă pentru că nu este corect să ieşi pe uşa din dos pentru nişte declaraţii că nu ai făcut restructurare. Pe ce să fac restructurare dacă dumnealui a făcut această organigramă în timpul când a fost ministru (în 2017 n.r.)”, a spus Constantin Axinia.

Ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, că CFR Infrastructură avea acelaşi termen pentru restructurări cu CNAIR-ul, iar directorul Axinia nu l-a respectat. "Nu-l înlocuiesc eu, Consiliul de administraţie îl înlocuieşte", a spus Cuc. Întrebat dacă îl va înlocui pe actual director al CFR Infrastructură, Constantin Axinia, ministrul a explicat că responsabiliatea îi revine Consiliului de Administraţie. "Nu-l înlocuiesc eu, Consiliul de administraţie îl înlocuieşte. Eu pe domnul director şi pe domnul director general i-am evaluat după termen, punct. Nu şi-au făcut treaba cu trebuie, am luat măsuri", a declarat Cuc.

Cuc a mai afirmat că există în cadrul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA angajaţi de zece ani care nu sunt capabili să aducă valoarea companiei şi care nu pot debloca proiecte.

MInistrul demis Răzvan Cuc nu a putut fi contactat, până la ora transmiterii știrii, pentru un punct de vedere legat de afirmațiile lui Constantin Axinia.