SCANDAL MOSTRU - Avocatul lui Dincă îl acuză pe Tonel Pop că 'mereu vrea circ. Intervine aiurea, se plictisise de audiere'

Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dincă, a spus că a ieșit de la audiere o singură dată cu încuviințarea procurorului, și nu de mai multe ori, așa cum susține avocatul familiei Luizei. Lascoschi mai precizează că Tonel Pop „vrea mereu circ”, conform Mediafax.

„Domnul Tonel a vrut să se întrerupă din câte am înțeles. Am fost la toaleta, atât, doar o singură dată. Am făcut semn că ies, s-a încuviințat de către procuror că pot să ies și cam asta este. (...) A fost o chestie de un minut aproximativ, când am mers la toaletă, am făcut semn, se discuta liber, era și domnul Tonel de față, deci nicio problemă”, a spus Claudiu Lascoschi, la ieșirea de la sediul IGPR.

Avocatul din oficiu al lui Dincă a mai precizat că Tonel Pop s-ar fi „plictisit de audiere”.

„Păi domnul Tonel mereu vrea circ. Intervine aiurea, în fine, nu vreau să comentez că nu are rost. Probabil că se plictisise de audiere“, a explicat Lascoschi.

Acesta a mai precizat că Gheorghe Dincă este cooperant.

Audierea de marți a lui Gheorghe Dincă a fost oprită de procurorul de caz după ce avocatul din oficiu al acestuia a părăsit de mai multe ori camera de anchetă, lăsându-l fără asistență juridică, iar ulterior a făcut o criză de nervi, spune avocatul Tonel Pop.