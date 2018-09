Scandal pesta porcină - Ministrul Finanțelor, informații cruciale despre despăgubirile acordate fermierilor. Ce propunere va ajunge pe masa Guvernului

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat marți că despăgubirile acordate fermierilor cu animale afectate de pesta porcină africană se vor face la un minim de 100 de kg/animal, iar ce depășește această greutate „se plătește la cât este peste, dar nu mai puțin de 100 de kg”.

„În primul rând oamenii trebuie să fie despăgubiți, în al doilea rând trebuie să fie și sprijiniți atunci când această molimă trece, să-și repopuleze efectivele de suine, dar într-adevăr s-a discutat despre o despăgubire la un nivel minim să zicem de greutate pe animal sacrificat, și aici Ministerul Agriculturii a indicat să facem o propunere de act normativ, cu care să intrăm săptămâna viitoare în Guvern pentru a stabili acest nou mecanism. Spre exemplu: tot ce este sub 100 de kg să spunem, să primească totuși plata de despăgubire la 100 de kg, asta este propunerea care va fi probabil săptămâna viitoare pe masa guvernului”, a declarat ministrul Eugen Teodorovici înainte de ședința CSAT, informează Mediafax.

„Ce este peste se plătește la cât este peste, dar nu mai puțin de 100 de kg, pentru că sunt cazuri în care animalele sunt mai mici de această greutate”, a adăugat oficialul MFP.

De asemenea, Eugen Teodorovici a precizat că după ce focarele de pestă porcină africană vor fi ținute sub control, fermierii vor fi sprijiniți pentru repopularea fermelor. „Având astfel de probleme în focare, nu ai cum să repopulezi, dar categoric, în momentul în care se stăpânesc să îi spunem așa (n.r focarele), atunci se va sprijini populația pentru repopularea în zonele în care animalele au fost sacrificate”, a precizat Teodorovici.

„Se fac calculele la ministerul Agriculturii, la ANSVSA, ce am primit până astăzi noi am propus la rectificare pentru a fi alocate câteva sume suplimentare, am dat o propunere către ANSVSA de 50 de milioane de lei în plus, a fost și un acord între instituții cu încă 40 de milioane către ANSVSA, deci astăzi, pe baza acestui calcul, astea sunt sumele, dar pe măsură ce analizele se desfășoară, calculele poate se modifică, vom asigura din buget banii necesari pentru ca oamenii să fie despăgubiți”, spune ministrul.

În urmă cu câteva zile, președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, că miniștrii trebuie să vină cu noi măsuri în ceea ce privește efectele pestei porcine, astfel încât fermierii să fie despăgubiți corect, iar angajații rămași fără locuri de muncă să aibă soluții.

„Legat de pesta porcină, ministrul Daea a făcut o scurtă prezentare, a anunțat măsurile ce au fost luate și care se vor lua. I-am solicitat ministrului Teodorovici, ministrului Petre Daea și premierului ca să gestioneze solicitarea ca despăgubirile, pentru gospodăriile de la care au fost sacrificați porci, să nu se acorde la greutatea animalului care era în momentul respectiv. Până luni să stabilească care este greutatea estimată la care ajungea până la Crăciun și la acea greutate să se dea banii”, a declarat, sâmbătă, Liviu Dragnea.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat săptămâna trecută că sunt întocmite 1.603 dosare de despăgubire pentru pesta porcină africană și că au fost plătite 82 de dosare.