Scandal URIAȘ de spionaj între SUA și China: CIA pune sub acuzare un agent dublu

Jerry Chun Shing Lee, un fost agent CIA, a fost pus sub acuzare pentru spionaj în beneiciul guvernului chinez, conform Departamentului pentru Justiţie al SUA, scrie The Guardian.

Lee, în vârstă de 53 de ani, a fost acuzat că a adunat sau livrat informaţii privind apărarea naţională pentru a ajuta un guvern străin şi că a reţinut ilegal documente despre apărarea naţională, conform unui comunicat emis de Departamentul pentru Justiţie. Dacă va fi găsit vinovat, va fi trimis la închisoare pe viaţă.

Lee, un cetăţean american naturalizat, este suspectat că a dezvăluit numele agenţilor CIA aflaţi sub acoperire în China, permiţând astfel autorităţilor chineze să răspundă operaţiunilor americane. Între 2010 şi 2012, zeci de agenţi americani au fost ucişi sau trimişi la închisoare în China, conform unui raport New York Times.

York. Lee a fost arestat în ianuarie la sosirea sa pe aeroportul JFK din New York.

El locuia împreună cu familia sa în Hong Kong după ce s-a retras din CIA în 2007. Conform autorităţilor americane, doi agenţi chinezi l-au abordat în 2010 ş i-au oferit bani în schimbul informaţiilor. Agenţii i-au dat lui Lee adrese de email pentru a comunica cu ei iar colaborarea a durat cel puţin până în 2011.

Lee s-a întors în SUA împreună cu familia sa în 2012, iar când FBI a făcut percheziţii în camerele de hotel în care ei au stat, în Hawaii şi Virginia, au fost descoperite un carnet şi un calendar de buzunar în care erau notate numele adevărate ale agenţilor americani în China şi numerele lor de telefon. De asemenea, notele descriau şi întâlnirile agenţilor şi locurile de desfăşurare a operaţiunilor sub acoperire.