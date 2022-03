Scandal monstru la PSG: Ultrașii cer demisia conducerii, după eliminarea din Liga Campionilor

Suporterii ultras ai echipei de fotbal Paris Saint-Germain au cerut, sâmbătă, demisia conducerii clubului parizian, o premieră de la preluarea grupării franceze de către proprietarii qatarieni în 2011, după noua "deziluzie" suferită miercuri în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal în faţa lui Real Madrid (1-0, 1-3), informează AFP.

"Demisia conducerii", a scris Colectivul Ultras Paris (CUP) după eliminarea din Liga Campionilor, îndemnând pe Twitter suporterii să li se alăture "pentru a demonstra nemulţumirea, fără violenţă", cu ocazia meciului din Ligue 1 contra lui Bordeaux, programat duminică.

"Noi ştim că revenirea clubului i se datorează preşedintelui Nasser Al-Khelaifi, nu este nimic personal aici, dar trebuie constatat că el nu este omul momentului. Situaţia obligă la o reorganizare completă la toate nivelurile şi prezenţa zilnică a preşedintelui său", se arată în comunicatul CUP.

Suporterii au mai criticat absenţa proiectului de joc al echipei şi politica directorului sportiv Leonardo, cu transferuri axate pe vedete, dar fără rezultate evidente, precum Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos sau Georginio Wijnaldum.

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a evocat "marea dezamăgire" generată de eliminarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în faţa formaţiei Real Madrid, la capătul unul duel dominat "trei sferturi" din timp de elevii săi, informează AFP.

Tehnicianul argentinian a acuzat, totodată, un fault comis de francezul Karim Benzema asupra portarului italian Gianluigi Donnarumma la golul egalizator al madrilenilor.

"Este o mare nedreptate la golul egalizator. A fost un fault clar al lui Benzema asupra lui Donnarumma", a spus Pochettino în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei de pe stadionul Santiago Bernabeu.

"Începând din acel moment, totul s-a schimbat. Din punct de vedere emoţional, noi nu am gestionat bine situaţia, după ce am fost mai buni timp de trei sferturi din această confruntare. Am văzut un fault şi spun asta după ce am revăzut imaginile de 30 sau 40 de ori, din diferite unghiuri. Nu folosesc asta ca o scuză, dar este un fapt. Acţiunea este decisivă, schimbă restul meciului, starea de spirit a jucătorilor, dar şi a stadionului", a adăugat antrenorul lui PSG.

"Este o mare durere, o mare dezamăgire să nu fi confirmat superioritatea Parisului în cele două meciuri. După o oră de control, cu posibilitatea de a marca al doilea gol. Am fost mai aproape de 2-0 decât de 1-1, asta este marea durere", a insistat Pochettino.

Paris Saint-Germain a deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin starul său Kylian Mbappe (39), însă Real Madrid a întors rezultatul după pauză, prin Karim Benzema, care a restabilit egalitatea în minutul 61, iar apoi a mai înscris de două ori, în minutele 76 şi 78, calificându-şi echipa în sferturile de finală ale cele mai importante competiţii continentale intercluburi.

În meciul tur, de la Paris, PSG s-a impus cu 1-0, graţie reuşitei lui Mbappe.