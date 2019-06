Scenarii post alegeri - Ponta si ProRomania!

Acest text respecta o opinie personala si nu angajeaza CNMR. Am realizat in ultimele 2 saptamani analize privind scenarii post alegeri si evolutii ale partidelor in perioada urmatoare. Aceeasi "REGULA DE AUR" a apropierii de societatea civila, de cetateni in toate formele de comunicare posibila se aplica si ProRomania. Inceperea oricarui program de guvernare TREBUIE realizata in mod transparent IMPREUNA cu societatea civila precum o politica publica. Dezbaterea eventualului program de guvernare alternativ se impune sa fie facuta pana in ultimul catun al tarii!! In cazul ProRomania si ProRomania, castigator al alegerilor alaturi de PNL si USR, este important sa nu se imbete cu apa rece, sa dea in aroganta sau sa uite ca au primit un vot anti nu un vot PRO. Pentru a conserva scorul electoral, a-l creste si a-l transforma in vot PRO atunci in viziunea mea se impun anumite masuri ca si in cazul celorlate partide insa cu multe particularitati:

1.Definitivarea structurii teritoriale a partidului cu organizatii pana in ultimul sat

2. Clarificarea ideologica printr-un amplu proces de consultare publica. "Dusmanul" comun partidelor care au castigat alegerile a disparut politic iar mesajul agresiv anti-Dragnea devine desuet. Ca social-democrati atacul la actualul PSD poate avea efecte adverse. De aceea este urgent nevoie de o clarificare si ideologica dar si a ofertei electorale. Votul PRO va fi de 2 ori mai greu de obtinut.

3. Filtrarea membrilor astfel incat sa se evite oportunistii si impresia electoratului ca este un alt partid care pentru putere primeste oameni compromisi sau "dizidenti" ai epocii Dragnea dar in fapt parteneri de politica si afaceri zeci de ani. Atentie ROMANII nu sunt prosti. Au dovedit-o la aceste alegeri.

4. Identificarea unui candidat propriu pentru prezidentiale, a unui candidat pentru Primaria Capitalei si o propunere de PrimMinistru care sa candideze in tandem cu candidatul la prezidentiale. Fara a ma amesteca in treburile partidelor imi permit sa le fac sugestii: pentru functia prezidentiala Corina Cretu este clar cea mai buna alegere acum, Sorin Campeanu pentru Primaria Capitalei si Victor Ponta in tandem pentru alegerile prezidentiale pentru PrimMinistru.

5. Clarificarea aliantelor electorale si evitarea unei batalii in interiorul partidului. Astazi SICTIRUL populatiei este atat de mare ca nu va mai tolera nici un partid care da impresia ca are lupte interne pentru functii si avantaje. Tendintele anarhice electorale sunt evidente si in lipsa unor alternative coerente si credibile logica si gandirea pragmatica vor fi luate de disperare si forte politice non-ideologice cu agende strict personale sau corporative.

6. Definirea lui Ponta ca lider politic dincolo de oponentul lui Dragnea. Mostenirea guvernarii Ponta trebuie folosita, aceea fiind considerata o perioada buna a guvernarii post-decembriste. Folosirea lui Banicioiu sau altor lideri vizibili din guvernarile Ponta in spatiul public ar ajuta.

7. Clarificarea relatiei cu PSD, principalul aliat pe termen lung al partidului daca orientarea de stanga se va pastra. Delimitarea clara fata de USR ca posibil aliat. Electoratul de stanga inclusiv ProRomania este antagonic cu cel al USR iar un tango politic conjunctural cu o structura de tip corporativ non-ideologic va indeparta electoratul ProRomania.

8. Atragerea intelectualilor de stanga indepartati intre timp de PSD cu retinerea faptului ca intelectualii sunt greu de castigat si usor de pierdut. Insa fara acestia masa critica urbana de stanga nu se poate construi. Este un sfat valabil si pt PSD ca majoritatea sfaturilor pt ProRomania si restului partidelor.

9. Clarificarea relatiei cu Klaus Iohanis, tinand cont de 2 aspecte: Liviu Dragnea ca adversar comun in campania pt europarlamentare dar si de competitia pt prezidentiale dintre Ponta si Iohanis. Daca acum a fost un vot haotic-ANTI urmatorul vot va fi cat se poate de calculat.

10. Identificarea Guvernului din Umbra si prezentarea acestuia. La fel si in cazul primarilor pt marile orase tinand cont de apetitul recent pt democratie al romanilor din mediul urban care vor da trendul alegerilor locale.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR