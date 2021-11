Schimb de generaţii la Inditex - Fiica fondatorului devine noul preşedinte

Grupul spaniol Inditex SA, proprietarul magazinelor Zara, a anunţat marţi că Marta Ortega, fiica fondatorului Amancio Ortega, va deveni noul preşedinte al grupului începând cu 1 aprilie 2022, alături de un nou CEO, în cadrul unei schimbări de generaţii la vârful retailerului spaniol, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Marta Ortega îl va înlocui pe actualul preşedinte al Inditex, Pablo Isla, 57 de ani, care va demisiona alături de directorul general Carlos Crespo, a informat Inditex într-un document remis marţi autorităţilor de reglementare. În vârstă de 37 de ani, Marta Ortega este fiica lui Amancio Ortega, 85 de ani, cel mai mare acţionar de la Inditex. De asemenea, Oscar Garcia Maceiras va deveni noul CEO al Inditex, după ce anterior a lucrat la băncile Banco Popular şi Banco Santander SA, iar Carlos Crespo va deveni director operaţional.

"Am trăit în această firmă încă din copilărie şi am învăţat de la toţi profesioniştii cu care am lucrat în ultimii 15 ani. Am spus întotdeauna că îmi voi dedica viaţa continuării moştenirii părinţilor mei", a spus Marta Ortega. Tatăl său, Amancio Ortega, este cel mai bogat om din Spania şi deţine 59,29% din acţiunile Inditex, cea mai mare companie listată din Spania.

În următorii trei ani, Inditex intenţionează să investească 900 de milioane de euro în fiecare an pentru a accelera strategia de a se concentra pe magazinele mari din zonele comerciale de prim rang şi pe afacerile online, urmând să închidă 1.000 - 1.200 de magazine mai mici în 2020 şi 2021.

În România, la finele lui 2018, reţeaua Inditex era formată din 57 de magazine, cu brandurile Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home şi Massimo Dutti.