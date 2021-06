Schimbare de clasament la Superbet Chess Classic Romania 2021: Wesley So şi Alexander Grischuk sunt noii lideri ai turneului

Wesley So şi Alexander Grischuk au devenit noii lideri ai turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, la sfârşitul rundei a IV-a, care a avut loc marţi, după ce i-au învins pe Fabiano Caruana, respectiv, pe Bogdan Deac, care conduseseră clasamentul în ultimele două zile. Celelalte partide s-au încheiat cu remiză, potrivit news.ro.

Prima mutare, care a deschis simbolic runda a IV-a, a fost făcută de Mihai Leu, fost campion mondial la box şi fost campion naţional la raliu. „Îmi place şahul, dar este prima oară când văd un turneu de şah. Am jucat mai ales când eram mic. Cred că este o asemănare între şah şi alte sporturi: e nevoie de pregătire mentală, fizică, antrenament. Dar la şah trebuie să joci foarte mult ca să devii foarte bun”, a declarat Mihai Leu.

Runda a V-a va începe miercuri, la ora 15:00, la Sheraton, cu doi invitaţi speciali care vor face mutările simbolice: scrimera Ana-Maria Popescu (Brânză), care este în prezent numărul 1 mondial la spadă şi se pregăteşte pentru cea de-a cincea sa participare la Jocurile Olimpice, una dintre cele mai bune spadasine din istoria acestui sport, medaliată cu aur la Olimpiadă, Mondiale şi Europene, şi violoncelistul Adrian Naidin, membru al Orchestrei Naţionale Radio.

Cronica rundei a IV-a

„Grupul jucătorilor este compact în acest moment, iar diferenţa între ultimul şi primul clasat este de doar un singur punct. Din acest motiv, o victorie poate propulsa pe oricine în fruntea clasamentului”, a comentat situaţia maestrul internaţional Gabriel Grecescu.

Wesley So - Fabiano Caruana 1-0

Partida dintre cei doi jucători americani a fost cel mai aşteptat duel al zilei. Numărul doi mondial, Fabiano Caruana, a trebuit să-şi apere poziţia de lider cu piesele negre împotriva unui jucător care a fost într-o formă foarte bună în această perioadă, în care s-a jucat mai mult şah-online. Wesley So a confirmat încă o dată de ce este unul dintre cei mai respectaţi jucători din circuit şi a reuşit o victorie convingătoare, în urma unui sacrificiu intuitiv de pion.

Maxime Vachier-Lagrave - Constantin Lupulescu ½-½

Jucătorul român, Constantin Lupulescu, a ales să joace Apărarea Franceză chiar împotriva celui mai bine cotat jucător francez. După o luptă teoretică care a durat aproximativ 15 mutări, Maxime a ales o continuare strategică a jocului, în locul unui atac care putea deveni periculos. În urma înfrângerii pe care a suferit-o în faţa celuilalt mare maestru român, Bogdan Deac, în Runda a III-a, Maxime Vachier-Lagrave a decis să nu mai rişte inutil şi să încerce un joc mai aşezat. Finalul care a survenit a fost fără şanse de câştig pentru vreuna dintre părţi şi astfel s-a consemnat remiza.

Shakhriyar Mamedyarov - Teimour Radjabov ½-½

A fost o partidă între doi jucători care sunt prieteni încă din perioada junioratului şi îşi cunosc foarte bine atât calităţile, cât şi defectele. Au ajuns destul de repede într-o poziţie echilibrată, cu multe piese pe tablă şi au ales repetarea de trei ori a poziţiei, fapt care a dus imediat la remiză.

Anish Giri - Levon Aronian ½-½

După o deschidere care nu părea să-i ofere mari speranţe de câştig, Anish Giri (numărul şase mondial) a obţinut un avantaj considerabil în urma unui plan de joc mai puţin inspirat al marelui maestru armean Levon Aronian (numărul cinci mondial). Din păcate pentru Anish, în momentul culminant nu şi-a calculat bine paşii şi i-a permis adversarului său să îşi elibereze piesele. Levon a profitat de această ocazie şi a reuşit să simplifice poziţia până la o egalitate evidentă.

Alexader Grischuk - Bogdan Deac 1-0

A fost cel mai lung duel al turneului. Partida a durat 5 ore şi 62 de mutări. În deschidere marele maestru rus, Alexander Grischuk, a fost surprins de alegerea lui Bogdan Deac şi a petrecut peste 30 minute la mutarea a 7-a pentru a găsi continuarea potrivită. În cele din urmă, a reuşit să obţină un avantaj stabil şi, după o luptă care părea că nu se mai termină, a încheiat ziua victorios şi pe locul 1 al clasamentului.

Programul rundei a V-a

În runda a V-a, cei doi lideri ai clasamentului, Wesley So şi Alexander Grischuk, vor fi puşi cu la grea încercare şi vor trebui să dovedească că îşi merită locul. Duelul teoretic dintre Fabiano Caruana şi Anish Giri se anunţă a fi foarte interesant.

Runda a V-a se va juca miercuri, la Sheraton, începând cu ora 15:00, între: Bogdan Deac şi Wesley So, Teimour Radjabov şi Alexander Grischuk, Constantin Lupulescu şi Shakhriyar Mamedyarov, Fabiano Caruana şi Anish Giri, Levon Aronian şi Maxime Vachier-Lagrave.

Competiţia de şah clasic la Bucureşti este prima etapă din Grand Chess Tour 2021 şi se desfăşoară sub sloganul „Change your life. Make your Move. With Kasparov”. Şahiştii joacă fiecare cu fiecare şi obţin puncte. Câştigătorul etapei este anunţat la finalul turneului, pe baza punctelor acumulate. Premiile se ridică la 325.000 de dolari.

Turneul are loc între 5 şi 14 iunie, cu excepţia zilei de 10 iunie. Partidele încep la ora 15:00 şi se încheie în jurul orei 20:00. În fiecare zi a turneului, invitaţi speciali vor face prima mutare simbolică. Printre invitaţi se numără: Gică Craioveanu (11 iunie); Cătălin Moroşanu (12 iunie); Daniel Pancu (13 iunie); Gică Popescu (14 iunie).

În România, competiţia este transmisă în direct de postul de televiziune LookSport şi este comentată de marii maeştri internaţionali Alin Berescu (Căpitanul Echipei Naţionale de Seniori) şi Andrei Murariu, precum şi maestrul internaţional Gabriel Grecescu. În online şi în străinătate, ea poate fi urmărită pe grandchesstour.org.