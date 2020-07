Schimbarea directorului Aeroportului Timișoara îl supără pe Alfred Simonis: Dan Idolu a fost schimbat astăzi din funcţie cu un om impus de ministrul Marcel Vela

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, afirmă, într-o postare pe Facebook. că ”baronul cărăşan Vela impune noul director de la Aeroportul Timişoara” şi susţine că, astfel, primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, care este şi liderul PNL Timiş, ”are parte de izolare şi de evitare în propriul partid”.

”Umilinţă pentru primarul-preşedinte Nicolae Robu. Baronul cărăşan Vela impune noul director de la Aeroportul Timişoara. Exact cum anticipam, liderul PNL Timiş este complet în afara deciziilor importante prin care sunt numiţi noi şefi la instituţiile din judeţ. Cel mai competent director de aeroport din România, fără să considerăm Bucureşti - Otopeni, Dan Idolu, a fost schimbat astăzi din funcţie cu un om impus de ministrul Marcel Vela. Mişcarea era clară încă de acum câteva săptămâni, după schimbarea Consiliului de Administraţie al aeroportului făcută cu japca”, a scris Simonis pe Facebook.

Deputatul social-democrat a subliniat şi că Aeroportul Timişoara a îndeplinit cu succes criteriile de performanţă din planul de management.

”Timp de patru ani şi jumătate, Aeroportul Timişoara a îndeplinit cu succes criteriile de performanţă cuprinse în contractul de administrare semnat cu Ministerul Transporturilor şi cu siguranţă avea nevoie de continuitate în partea de management, pentru a putea recupera rapid pierderile grele din perioada pandemiei. Însă nu a fost să fie, pentru că acum contează strict doar acapararea puterii şi orchestrarea preluării societăţii timişorene, peste capul lui Robu”, a susţinut Simonis.

Alfred Simonis a adăugat că ”şefii liberali de la Bucureşti preferă oameni giraţi de baronii arădeni şi cărăşeni”.

”Încă odată este clar că şefii liberali de la Bucureşti preferă oameni giraţi de baronii arădeni şi cărăşeni, în locul celor doriţi de şeful PNL Timiş, care este absolut ignorat, după ce a reuşit de câteva ori fie să trezească hohote de râs cu propunerile lui, fie să enerveze lumea. Aşa că ministrul Vela a reuşit să-şi pună omul la Aeroportul Timişoara şi mai are un pas până la îndeplinirea obiectivului final, acela de a fuziona Timişoara cu aeroporturile din Arad şi Caransebeş. Iar în mod clar, confiscarea Aeroportului Traian Vuia ar avea scopul unic de acoperire a din Arad, dar mai ales din Caraş-Severin, unde baronul Vela are controlul total. Trist este că în timp ce Nicolae Robu are parte de izolare şi de evitare în propriul partid, Timişoara pierde un obiectiv esenţial şi totodată o şansă ca scenariul PDL-ist de acum zece ani să nu devină în sfârşit realitate. Oricum, la managementul performant şi meritocrat cu care conduce filiala PNL Timiş şi la modul cum reuşeşte numiri importante de timişoreni în funcţii, Robu poate primi uşor diploma de . Păcat că timişorenii suportă consecinţele!”, a afirmat Simonis.

Recent, Alfred Simonis anunţa că a iniţiat o propunere legislativă prin care acţiunile Ministerului Transporturilor la Aeroportul Timişoara să fie transferate Consiliului Judeţean Timiş şi Primăriei Timişoara. Potrivit proiectului, 55% din acţiuni ar reveni CJ Timiş, 25% – Primăriei Timişoara, iar 20% ar urma să rămână Fondului Proprietatea, însă aceste procente mai pot fi discutate.

Joi, Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional ”Traian Vuia” din Timişoara a decis înlocuirea directorului Dan Idolu cu generalul Dorel Grădinaru, fost şef al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului de Interne. Acesta a fost demis de la Inspectoratul General de Aviaţie la sfârşitul anului 2014, după tragedia de la Siutghiol, atunci când patru oameni au murit în urma prăbuşirii unui elicopter SMURD în lac.