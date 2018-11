Schimbarea guvernelor, motiv de IRONIE pentru oficialii europeni: Sperăm că măsurile pe care le convenim acum cu autorităţile vor dura mai mult decât guvernele

Vera Jourova, comisarul european pentru Justiție, a declarat, intr-un interviu acordat Digi24, in contextul preluarii președinției Consiliului UE de România, că speră că măsurile convenite cu autoritățile din țara noastră vor dura mai mult decât guvernele României. Jourova se află în România, urmând a avea întâlnirii cu reprezentanții mai multor instituții din sistemul judiciar, printre care și ministrul Justiției.

"„Președinția” înseamnă că Guvernul României se va afla în prim-planul uneia dintre cele mai importante perioade ale acestui mandat al Comisiei Europene (care se încheie în noiembrie, 2019). În multe privințe, va fi o Președinție istorică. Pentru multe dintre inițiative, Președinția română va reprezenta ultima șansă de a obține rezultate concrete pentru cetățeni și există multe dosare importante ce au drept scop consolidarea protecției consumatorilor sau securității cetățenilor, atât în mediul online, cât și offline. Brexit-ul se va întâmpla în timpul Președinției României, la fel ca Summit-ul important de la Sibiu care va modela viitorul Europei. În cele din urmă, alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în contextul acestui mandat, iar ele vor decide viitoarea agendă europeană.

Știu că pregătirile pentru Președinția României au început cu multe luni în urmă, așa că aștept ca aceasta să fie pe deplin operațională din prima zi. Pot asigura cetățenii români că Guvernul nu este singur. Vizita mea aici constă în principal în a înțelege cum decurg pregătirile și ce poate face Comisia pentru a ajuta. Sper că Guvernul va depune toate eforturile pentru ca această Președinție să fie una de succes", a declarat comisarul european.

Comisarul european s-a declarat impresionat de societatea românescă, in contextul protestelor indreptate impotriva coruptiei.

"Am lucrat îndeaproape cu autoritățile române, atât colegul meu, prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, cât și eu personal. În ciuda numeroaselor consultări, regretăm că guvernul român s-a angajat în anumite schimbări care pun sub semnul întrebării progresul obținut în 11 ani de la aderare. Eu și generațiile mai în vârstă de români ne amintim foarte bine sistemul în care conducerea unui partid unic desemna judecători, procurori, sau chiar dicta sentințe. Românii au luptat pentru a trăi într-o democrație unde instanțele de judecată sunt independente față de schimbarea politică. Orice reformă care ar aduce România mai aproape de trecut nu este, în mod cert, un pas în direcția potrivită. De cealaltă parte, am rămas impresionată de societatea românească. Frecvența demonstrațiilor au arătat că românii continuă să creadă că nu ar trebui să existe toleranță pentru corupție, susținând pe deplin independența sistemului judiciar", a spus Vera Jourova.

Comisarul spune că schimbările din sistemul judiciar sunt ingrijoratoare.

"Situația din România privind reformele din sistemul judiciar și lupta împotriva corupției este îngrijorătoare și eu, alături de Comisia Europeană, am evidențiat problemele în repetate rânduri. Mesajul meu principal este că România încă are șansa de a corecta situația. Ce trebuie făcut acum este foarte clar, tocmai ce am punctat în detaliu recomandările în raportul de săptămâna trecută. Așadar, mesajul meu este: haideți să discutăm și să ne ascultăm unii pe alții pentru a găsi soluții benefice pentru români și europeni și care vor dura mai mult decât următoarea schimbare de guvern. Am trăit și am lucrat în România cu mai mulți ani în urmă; este o țară dragă mie și îmi doresc ce e mai bine pentru cetățenii ei și pentru parcursul său în Uniunea Europeană", a completat Jourova.