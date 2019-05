SCM Timişoara riscă excluderea din campionat dacă nu îşi rezolvă datoriile din 2015

SCM Timişoara are mari probleme cu FIBA din cauza că nu a achitat niciun euro din datoria de 150.000 către patru foşti jucători, acumulate în toamna anului 2015, potrivit mediafax.

La vremea respectivă, vechea entitate, BC Timişoara, a rămas fără finanţare din bani publici din cauza unei decizii a Curţii de Conturi. Tribunalul Arbitral Baschetbalsitic (BAT) a considerat că clubul de drept public SCM Timişoara e continuatoarea de drept a vechii entităţi şi, deci, responsabilă pentru datorii. Deoarece nu s-a plătit nimic, sancţiunile au început să curgă şi, în curând, riscă să vină ca o avalanşă pe echipa alb-voletă

Clubul are de o perioadă bună interdicţie la transferuri internaţionale, adică nu poate aduce baschetbalişti care au jucat anterior în altă ţară. FIBA a stabilit o eşalonare a sumei de 150.000 de euro a datoriei către foştii jucători Kyle Shiloh, Hristo Nikolov, Derrick Low şi Nenad Milosevic, în patru rate. Prima trebuia achitată la 31 martie, dar clubul a solicitat o primă amânare pentru data de 30 aprilie, apoi una pentru 20 mai. Promisiunea era că clubul a găsit un sponsor o firmă importantă de construcţii din Timişoara, dispusă să achite ea datoria. Acest lucru nu s-a mai întâmplat însă.

În acest sens, Sabin Gherdan, reprezentantul legal al jucătorilor, a cerut FIBA urgentarea situaţiei, adică, o amendă şi riscul excluderii din campionat a echipei! SCM Timişoara, deşi a pierdut pe linie sportiv la Tribunalul Arbitral Baschetbalistic din Elveţia, mai speră la o victorie în civil, unde are un recurs care se va judeca la instanţele timişorene. Practic, procesul civil contestă punerea în aplicare a deciziei BAT pe teritoriul României. Termenul este 6 iunie, unul foarte important. O amânare ar fi fatală, deoarece înscrierile pentru viitoarea ediţie de campionat de baschet, organizat sub forma a trei grupe valorice, se termină la finalul lunii iunie.

Reprezentantul jucătorilor păgubiţi acuză clubul de neseriozitate

Sabin Gherdan transmite că clubul va primi o amendă de 25.000 de franci elveţieni deoarece nu a respectat primul termen, 31 martie. Situaţia clubului se va discuta în Biroul Federal. ”Este pentru al doilea an consecutiv când suntem duşi cu vorba de oficialii SCM Timisoara. Dacă anul trecut ne-au promis că îi vor aduce pe jucători înapoi la echipă, pentru sezonul 2018/2019, şi le vor introduce în salariu datoriile dictate de BAT, anul acesta ne-au promis un sponsor care va prelua datoriile. Am fost de bună credinţă atât anul trecut cât şi anul acesta şi se pare că am făcut o greşeală pe care mi-o asum. În ceasul al 12-lea credeam că putem să fim corecţi şi să rezolvăm problemele cu omenie, dar m-am înselat pentru ultima oară. Anul trecut au reuşit să se înscrie în campionat cu promisiunile neonorate, căci după ce FRB le-a dat drept de participare, au uitat că trebuie să-şi respecte cuvântul. Anul acesta încearcă aceeaşi tactică. Ne-au promis în luna aprilie că un sponsor va prelua datoriile şi va emite o scrisoare de garanţie pentru suma neplătită. Nu au plătit nimic, iar sponsorul e de negăsit. L-am întrebat pe dl. Toanca când a vorbit ultima oară cu sponsorul şi mi-a spus că nu a mai dat de el de la mijlocul lunii aprilie deşi între timp îmi dădea garanţii că se va plăti până pe 15 mai. Am realizat că povestea cu sponsorul e doar praf în ochi şi că în realitate au câştigat timp”, spune reprezentantul legal al jucătorilor.

La club este agitaţie. Conturile sunt blocate de aproape trei luni

Directorul clubului primăriei Timişoara spune că zilele acestea încearcă să rezolve problema. ”Zilele acestea am întâlniri cu milionarii Timişoarei, pentru a stinge datoria din privat. Există şi varianta stingerii datoriei din bani publici, dacă pierdem recursul din 6 iunie. Dacă vom câştiga, sancţiunile sportive rămân, iar regulamentul federaţiei vorbeşte de înscrierea în ultima grupă valorică deci problema trebuie rezolvată. Noi deocamdată nu am primit nicio amendă la club. Avem poprire pe conturi de 3 luni de la executorul Florin Teregovan, plătim doar salarii, restul prin Trezorerie (n.r. a primăriei). Preşedintele federaţiei Horia Păun l-a sunat pe managerul Ilie Triţoiu”, ne-a declarat Radu Ţoancă, directorul SCM Timişoara.

La rândul său, managerul secţiei de baschet din cadrul clubului, Ilie Triţoiu, a confirmat că Biroul Federal al FRB va lua situaţia clubului în discuţiei miercuri. ”M-a sunat Horia Păun, mi-a spus că va discuta şi cu celelalte cluburi, să vadă ce părere au. I-am spus că mi se pare normal să fie aşa”, ne-a declarat Triţoiu.

Şedinţa va avea loc miercuri, la ora 11:00.

În plan sportiv, SCM Timişoara mai joacă cu BCM U FC Argeş Piteşti pentru locul 5 în campionat.