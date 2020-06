Şcoala din Tăureni şi 40 de case, ameninţate de revărsarea apelor dintr-un lac

Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA), alături de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Horea" al judeţului Mureş şi de autorităţile locale au început să se pregătească, marţi, pentru construirea unui dig de protecţie pe malul unui lac de agrement, ale cărui ape ameninţă să inunde Şcoala Generală din centrul comunei Tăureni şi alte 40 de case din zonă.

"Un echipaj format din un ofiţer şi 10 subofiţeri din cadrul Secţiei de Pompieri Târnăveni, se deplasează în localitatea Tăureni, în sprijinul Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş (SGA), pentru ridicarea unui dig de protecţie din saci de nisip, în vederea evitării deversării lacurilor", a anunţat, marţi, ISU Mureş.Primarul comunei Tâureni, Ovidiu Petru Oltean, a declarat, pentru AGERPRES, că deocamdată angajaţii Apelor Române acţionează cu un utilaj pentru degajarea cursului de apă a Pârâului de Câmpie, care s-a colmatat în anumite zone şi că toate materialele sunt pregătite pentru ridicarea digului de protecţie, pe o distanţă de circa 1.000 de metri."Deocamdată suntem cu cei de la Apele Române aici, încă nu intervenim. Acum acţionăm cu un utilaj pe Pârâul de Câmpie, care este obturat în anumite zone. Încercăm să eliberăm cursul de apă. Sper să nu fie necesară şi intervenţia de ridicarea a digului, dar toată lumea este pregătită. Toată apa vine din amonte de noi, de la Miheş, Râciu, Şăulia. Nimeni nu poate ştii debitele, cert e că uşor, uşor am degrevat situaţia, cât de cât a început să scadă şi să sperăm că nu e nevoie să intervină, dar toată lumea este pregătită cu saci de nisip, am înţeles că au pregătit şi un hidrobaraj. Altfel, apele ameninţă undeva la 40 de case din zona centrală a localităţii, şcoala, dacă digul acela ar ceda. Dar să sperăm că nu va fi cazul. Suntem cu toţii în teren. De duminică suntem tot pe teren şi, deşi nu a mai plouat în zonă, toate lacurile sunt pline, dar nu sunt în zone locuite, acesta este chiar în centrul comunei. Digul ar urma să aibă circa 1.000 de metri, am pregătit maşini cu saci de nisip. Am avut probleme şi mai mari, din 2005 am avut vreo patru inundaţii, cred că problema este legată de colmatarea Pârâului de Câmpie, dar şi ploile torenţiale", a declarat primarul comunei Tăureni.Ovidiu Petru Oltean a precizat că SGA Mureş a adus la faţa locului un hidrobaraj pentru circa 300 de metri şi că restul digului, dacă se va impune, va fi construit din saci de nisip.