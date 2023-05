Scriitorul bosniac Dzevad Karahasan a murit la vârsta de 70 de ani

Scriitorul bosniac Dzevad Karahasan a încetat din viaţă în oraşul Graz din Austria, la vârsta de 70 de ani, a anunţat vineri editura Suhrkamp, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Karahasan este considerat unul dintre cei mai importanţi scriitori contemporani care au dat o voce ţării Bosnia şi Herţegovina, cu istoria sa complexă.

Dzevad Karahasan s-a născut în 1953 în oraşul iugoslav pe atunci Duvno, cunoscut acum sub numele de Tomislavgrad. Fiu de părinţi musulmani, el a studiat literatura şi teatrul la Sarajevo şi Zagreb. Capitala Bosniei avea să devină centrul vieţii sale. El a descris odată Sarajevo drept oraşul destinului său.

În 1992, la destrămarea Iugoslaviei, el a rezistat în oraşul asediat Sarajevo timp de aproximativ un an până când a reuşit să scape.

Scriitorul a acceptat rolul de lector şi profesor invitat în Germania şi Austria. Din 1996 până în 2003 a fost scriitor rezident în Graz. În ultimii ani a făcut naveta între Sarajevo şi oraşul austriac.

Multe dintre cărţile sale au fost traduse în engleza, precum "The Book of Gardens" (2002), "Reports from The Dark World" (2007) şi "The Solace of the Night Sky" (2016).

Câteva dintre romanele şi eseurile sale vorbesc despre fosta civilizaţie islamică din Bosnia şi nu numai.

Karahasan a fost recompensat cu numeroase premii, inclusiv Premiul Cărţii pentru Înţelegere Europeană al oraşului Leipzig, în 2004, şi Premiul Goethe al oraşului Frankfurt, în 2020.