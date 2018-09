Se încing spiritele! Un europarlamentar PSD îl SOMEAZĂ pe un înalt oficial european: Să își retragă afirmațiile

Europarlamentarul PSD Răzvan Popa a transmis că România a făcut „sacrificii" pentru a apăra proiectul european, motiv pentru care comisarul european pentru Buget, Günther Oettinger, trebuie să își retragă afirmația în care a nominalizat țara noastră printre statele care-și doresc distrugerea UE.

„România este o țară profund pro-europeană, atât la nivelul clasei politice, cât și la nivelul societății, fapt cunoscut clar la Bruxelles. Acest lucru a fost demonstrat în mod repetat de-a lungul anilor, România fiind tocmai unul dintre statele care au încurajat constant consensul în cadrul Uniunii Europene și care au făcut sacrificii pentru a apăra proiectul european. Este o greșeală afirmația făcută de comisarul Oettinger. Ar trebui să își retragă declarațiile și sper că o va face în cel mai scurt timp. Uniunea Europeană are nevoie de unitate, nu de astfel de afirmații incorecte. Salut pe această cale declarațiile comisarului european pentru Justiție, doamna Vera Jourova, care a dezaprobat mesajul colegului său”, spune europarlamentarul PSD Răzvan Popa, într-un comunicat de presă remis, joi, MEDIAFAX.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a transmis miercuri că declaraţiile comisarului european Günther Oettinger potrivit cărora anumite ţări, printre care şi România, ar dori să pună piedici Uniunii Europene, ''nu pot decât să încurajeze sentimentele eurofobe''.

"Am constatat astăzi, cu îngrijorare, faptul că a început campania electorală la nivel european. Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, și-a anunțat intenția de a fi candidatul dreptei pentru șefia Comisiei Europene. Prin acest anunț, Germania a anunțat probabil și viitorul său reprezentant în Comisia Europeană. Actualul comisar german, Günther Oettinger, a reacționat evocând faptul că anumite țări, printre care și România, doresc să pună piedici Uniunii Europene. Consider că astfel de declarații nu pot decât să încurajeze sentimentele eurofobe și, mai mult decât atât, să inducă cetățenilor europeni ideea că statele din Estul și Sudul Europei ar putea fi, eventual, responsabile de eșuarea proiectului european. Într-o perioadă caracterizată de efortul comun de a identifica răspunsuri la provocările existente la adresa proiectului european, în care avem nevoie de mai multă coeziune, consider că astfel de declarații nu pot decât să afecteze unitatea statelor membre", a transmis ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, pe Facebook.

Acesta transmite că România are una dintre populațiile cele mai pro-europene din Uniunea Europeană, nu are partide extremiste în Parlamentul național sau în Parlamentul European, sprijină toate demersurile pentru un viitor pozitiv pentru Uniunea Europeană și adoptarea, pe cale de consecință, a viitorului buget european.

Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, după ce comisarul european pentru Buget, Günther Oettinger, a nominalizat România printre țările care-și doresc distrugerea UE, că oficialul „este un obișnuit al declarațiilor controversate, alarmiste și fără niciun fundament". Potrivit acesteia, unele din afirmațiile pe care comisarul european pentru Buget le-a făcut de-a lungul vremii frizează „absursul".

„De exemplu, în timpul dezastrului nuclear de la Fukushima, din 2011, Oettinger, pe atunci comisar pe Energie, vorbea de apocalipsă și de faptul că japonezii nu mai dețin control pe nimic. În 2014, referindu-se la guvernul francez care nu respectă regulile bugetare ale UE, îl compară cu un infractor criminal, pe activiștii pentru neutralitatea internetului îi cataloga drept talibani, dar absurdul a atins cele mai înalte culmi într-o declarație publică, în calitate de politician german, când a spus că muncitorii de 60 de ani trebuie plătiți mai prost decât cei de 30 de ani, pentru că sunt mai puțin productivi și mai puțin inventivi", a apreciat Renate Weber.

Comisarul european pentru Buget, Günther Oettinger, afirmă că proiectul UE este în "pericol de moarte", adăugând că "unii din interiorul Europei vor să slăbească sau să distrugă" proiectul, oficialul menționând în acest sens "România, Polonia, Ungaria și Guvernul Italiei", potrivit Politico.eu.

"Din punctul meu de vedere, proiectul este în pericol de moarte", a declarat oficialul.

"Unii din Europa vor să o slăbească sau să o distrugă - Polonia, Ungaria, România, Guvernul Italiei", a continuat Oettinger.

Oficialul european a mai declarat la un eveniment organizat marți de o asociație germană că, de asemenea, UE mai este în pericol din cauza autocraților care provoacă războaie comerciale și comit agresiuni, menționând președintele rus Vladimir Putin, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și "chinezul viclean".

Oettinger a mai afirmat că Guvernul din propria sa țară, Germania, nu afișează suficient entuziasm pentru UE, în mod special în ceea ce privește bugetul.